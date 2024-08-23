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Герреро снова конфликтует с тренерами Зари - клуб надеется летом продать игрока

Премьер-лига
Обновлено

Эдуардо - очень импульсивный игрок

Герреро снова конфликтует с тренерами Зари - клуб надеется летом продать игрока

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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"Заря" все еще надеется продать своего лидера атак, панамского форварда Эдуардо Герреро. Все из-за того, что импульсивный футболист снова конфликтует с тренерским штабом.

Как известно, футболист спровоцировал конфликт в матче с "Ингульцом", когда Герреро был недоволен своей заменой.

На следующий матч с "Черноморцем" в качестве воспитательных мер Герреро не должен был выходить, однако все-таки вышел и забил победный гол (1:0).

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Как сообщает "ТаТоТаке", несмотря на конфликт с тренерским штабом, выпускать форварда на матчи просил президент клуба Евгений Геллер. Руководство клуба считает, что если нападающий будет на виду и продолжит забивать, его легче будет продать еще этим летом.

Ранее сообщалось, что "Динамо" раздумывало над подписанием нападающего, но в итоге киевляне отказались от этой идеи.

Также "Заря" сегодня объявила о подписании 32-летнего нападающего Филиппа Будковского.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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