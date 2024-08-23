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Герреро снова конфликтует с тренерами Зари - клуб надеется летом продать игрока
Эдуардо - очень импульсивный игрок
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
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Как известно, футболист спровоцировал конфликт в матче с "Ингульцом", когда Герреро был недоволен своей заменой.
На следующий матч с "Черноморцем" в качестве воспитательных мер Герреро не должен был выходить, однако все-таки вышел и забил победный гол (1:0).
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Как сообщает "ТаТоТаке", несмотря на конфликт с тренерским штабом, выпускать форварда на матчи просил президент клуба Евгений Геллер. Руководство клуба считает, что если нападающий будет на виду и продолжит забивать, его легче будет продать еще этим летом.
Ранее сообщалось, что "Динамо" раздумывало над подписанием нападающего, но в итоге киевляне отказались от этой идеи.
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