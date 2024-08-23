  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань: Вы ошибаетесь, если думаете, что Шахтер не в лучшем состоянии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: Вы ошибаетесь, если думаете, что Шахтер не в лучшем состоянии

Премьер-лига
Обновлено

В субботу Шахтер сыграет с Александрией

Ротань: Вы ошибаетесь, если думаете, что Шахтер не в лучшем состоянии

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ с "Шахтером", который состоится 24 августа и начнется в 13:00.

– В субботу у вас матч с "Шахтером", который сейчас за игрой находится в не лучшем состоянии. Готовы ли вы назвать две-три причины, почему "Александрия" может навязать горнякам конкуренцию в этой встрече?

– Думаю, вы ошибаетесь, что "Шахтер" не в лучшем состоянии. Да, проиграли "Полесью" и минимально обыграли "Левый берег", но нельзя на основе этих матчей судить. Это чемпион Украины, клуб, который будет представлять нас в Лиге чемпионов.

Читайте такжеРотань: Авагимян сказал: "Буду конкурировать". Уже на следующий день я знал, что он хочет уйти

Для нас такие матчи очень важны для роста. Как будем действовать против них, какой футбол будем показывать и насколько готовы к игре против такого соперника – это дает возможность на будущее строить команду. До этого уровня нам нужно расти.

Желание, думаю, у всех есть. Эти матчи важны, чтобы улучшить свою игру и приравнять себя к такой команде, как "Шахтер".

По теме
yellow-arrow
Герреро снова конфликтует с тренерами Зари - клуб надеется летом продать игрока
yellow-arrow
Голкипер Вереса вызван в сборную Молдовы на матчи Лиги наций
yellow-arrow
ЛНЗ подписал одного из лучших бомбардиров текущего чемпионата Грузии
Руслан Ротань Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости