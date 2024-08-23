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Ротань: Вы ошибаетесь, если думаете, что Шахтер не в лучшем состоянии
В субботу Шахтер сыграет с Александрией
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "
– В субботу у вас матч с "Шахтером", который сейчас за игрой находится в не лучшем состоянии. Готовы ли вы назвать две-три причины, почему "Александрия" может навязать горнякам конкуренцию в этой встрече?
– Думаю, вы ошибаетесь, что "Шахтер" не в лучшем состоянии. Да, проиграли "Полесью" и минимально обыграли "Левый берег", но нельзя на основе этих матчей судить. Это чемпион Украины, клуб, который будет представлять нас в Лиге чемпионов.
Для нас такие матчи очень важны для роста. Как будем действовать против них, какой футбол будем показывать и насколько готовы к игре против такого соперника – это дает возможность на будущее строить команду. До этого уровня нам нужно расти.
Желание, думаю, у всех есть. Эти матчи важны, чтобы улучшить свою игру и приравнять себя к такой команде, как "Шахтер".
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