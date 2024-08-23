Ротань: Вы ошибаетесь, если думаете, что Шахтер не в лучшем состоянии

Главный тренер " Александрии " Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ с "Шахтером", который состоится 24 августа и начнется в 13:00.

– В субботу у вас матч с "Шахтером", который сейчас за игрой находится в не лучшем состоянии. Готовы ли вы назвать две-три причины, почему "Александрия" может навязать горнякам конкуренцию в этой встрече?

– Думаю, вы ошибаетесь, что "Шахтер" не в лучшем состоянии. Да, проиграли "Полесью" и минимально обыграли "Левый берег", но нельзя на основе этих матчей судить. Это чемпион Украины, клуб, который будет представлять нас в Лиге чемпионов.

Для нас такие матчи очень важны для роста. Как будем действовать против них, какой футбол будем показывать и насколько готовы к игре против такого соперника – это дает возможность на будущее строить команду. До этого уровня нам нужно расти.

Желание, думаю, у всех есть. Эти матчи важны, чтобы улучшить свою игру и приравнять себя к такой команде, как "Шахтер".