  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс не может договориться по новому контракту с ведущим центрбеком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс не может договориться по новому контракту с ведущим центрбеком

Премьер-лига
Обновлено

Переговоры клуба с Тимуром Стецьковым идут тяжело

Кривбасс не может договориться по новому контракту с ведущим центрбеком

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Кривбасс" хотел бы продлить контракт с одним из своих основных защитников Тимуром Стецьковым.

Впрочем, по данным ТаТоТаке, переговоры между сторонами идут тяжело.

Предположительно, у центрбека есть предложения и от других клубов, и есть вероятность, что Тимур может покинуть криворожский клуб.

Напомним, что действущее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

26-летний Стецьков в прошлом сезоне провел за "Кривбасс" 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ
yellow-arrow
Сын Григория Суркиса Вячеслав рассказал, как ему досталась капитанская повязка в команде U-19
yellow-arrow
Шахтер: За 30 месяцев полномасштабной войны Ахметов направил 10 миллиардов гривен в поддержку ВСУ и гражданских
Кривбасс (Кривой Рог) Тимур Стецьков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости