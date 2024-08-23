Кривбасс не может договориться по новому контракту с ведущим центрбеком

" Кривбасс " хотел бы продлить контракт с одним из своих основных защитников Тимуром Стецьковым.

Впрочем, по данным ТаТоТаке, переговоры между сторонами идут тяжело.

Предположительно, у центрбека есть предложения и от других клубов, и есть вероятность, что Тимур может покинуть криворожский клуб.

Напомним, что действущее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

26-летний Стецьков в прошлом сезоне провел за "Кривбасс" 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.