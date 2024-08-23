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Кривбасс не может договориться по новому контракту с ведущим центрбеком
Переговоры клуба с Тимуром Стецьковым идут тяжело
Фото: Аліна Єрофеєва
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Впрочем, по данным ТаТоТаке, переговоры между сторонами идут тяжело.
Предположительно, у центрбека есть предложения и от других клубов, и есть вероятность, что Тимур может покинуть криворожский клуб.
Напомним, что действущее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.
26-летний Стецьков в прошлом сезоне провел за "Кривбасс" 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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