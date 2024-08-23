ЛНЗ подписал одного из лучших бомбардиров текущего чемпионата Грузии

ЛНЗ объявил о подписании контракта с 23-летний грузинским полузащитником Шота Ноникашвили. До этого футболист выступал за грузинскую "Иберию 1999".

Условия соглашения пресс-служба черкасского клуба не афиширует.

В составе "Иберии 1999" он дебютировал в клубе в 2020-м и с тех пор отыграл 117 поединков во всех турнирах (30 результативных действий).

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В поточном чемпионате Грузии, который проводится по схеме весна-осень, Ноникашвили шел на 3-м месте в списке бомбардиров, забив 8 голов в 17 матчах.

Также Шота с 2018 по 2023 год получал вызов в юношеские и молодежную сборные своей страны U-17, U-18, U-19 и U-21.