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ЛНЗ подписал одного из лучших бомбардиров текущего чемпионата Грузии
Шота Ноникашвили - игрок ЛНЗ
фото из соцсетей
Условия соглашения пресс-служба черкасского клуба не афиширует.
В составе "Иберии 1999" он дебютировал в клубе в 2020-м и с тех пор отыграл 117 поединков во всех турнирах (30 результативных действий).
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В поточном чемпионате Грузии, который проводится по схеме весна-осень, Ноникашвили шел на 3-м месте в списке бомбардиров, забив 8 голов в 17 матчах.
Также Шота с 2018 по 2023 год получал вызов в юношеские и молодежную сборные своей страны U-17, U-18, U-19 и U-21.
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