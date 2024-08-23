Зубков восстановился после травмы и вернулся в общую группу Шахтера

Полузащитник " Шахтера " Александр Зубков восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что хавбек, вероятно, будет готов принять участие в матче с "Александрией", который состоится в ближайшую субботу.

И если на матч с "горожанами" еще есть сомнения, то к сентябрьским матчам сборной Украины в Лиге наций Зубков точно будет готов.

Напомним, что Александр получил травму три недели назад в матче 1-го тура с "Ворсклой" (5:0), из-за чего пропустил два следующих поединка "горняков".