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Зубков восстановился после травмы и вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек залечил повреждение

Зубков восстановился после травмы и вернулся в общую группу Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что хавбек, вероятно, будет готов принять участие в матче с "Александрией", который состоится в ближайшую субботу.

И если на матч с "горожанами" еще есть сомнения, то к сентябрьским матчам сборной Украины в Лиге наций Зубков точно будет готов.

Напомним, что Александр получил травму три недели назад в матче 1-го тура с "Ворсклой" (5:0), из-за чего пропустил два следующих поединка "горняков".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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