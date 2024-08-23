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Зубков восстановился после травмы и вернулся в общую группу Шахтера
Хавбек залечил повреждение
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "
Отмечается, что хавбек, вероятно, будет готов принять участие в матче с "Александрией", который состоится в ближайшую субботу.
И если на матч с "горожанами" еще есть сомнения, то к сентябрьским матчам сборной Украины в Лиге наций Зубков точно будет готов.
Напомним, что Александр получил травму три недели назад в матче 1-го тура с "Ворсклой" (5:0), из-за чего пропустил два следующих поединка "горняков".
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