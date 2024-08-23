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Сын Григория Суркиса Вячеслав рассказал, как ему досталась капитанская повязка в команде U-19
Вячеслав Суркис уже два матча выводит команду с капитанской повязкой
fcdynamo.com
Голкипер "
– В двух последних матчах вы выводите команду на поле с капитанской повязкой, как ее получили и что чувствуете, одевая ее?
– Это связано с тем, что наш капитан Назар Балаба сейчас травмирован, кстати, желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле. А ощущения хорошие, приятные.
– Появились ли у вас дополнительные обязанности и как с ними справляетесь? Теперь имеет право разговаривать с арбитром?
– Сейчас работает такое правило, что если капитан команды голкипер, нужно выбирать вице-капитана из полевых игроков, который и будет разговаривать с судьей. Мне же повязка просто придает уверенность, могу больше подсказывать партнерам. В целом, ничего не изменилось.
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