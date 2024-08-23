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Сын Григория Суркиса Вячеслав рассказал, как ему досталась капитанская повязка в команде U-19

Премьер-лига

Вячеслав Суркис уже два матча выводит команду с капитанской повязкой

Сын Григория Суркиса Вячеслав рассказал, как ему досталась капитанская повязка в команде U-19

fcdynamo.com

Новина українською

Голкипер "Динамо" U-19 Вячеслав Суркис (сын Григория Суркиса), который уже два матча кряду выводит команду на поле в статусе капитана, рассказал, как это случилось.

– В двух последних матчах вы выводите команду на поле с капитанской повязкой, как ее получили и что чувствуете, одевая ее?

– Это связано с тем, что наш капитан Назар Балаба сейчас травмирован, кстати, желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле. А ощущения хорошие, приятные.

– Появились ли у вас дополнительные обязанности и как с ними справляетесь? Теперь имеет право разговаривать с арбитром?

– Сейчас работает такое правило, что если капитан команды голкипер, нужно выбирать вице-капитана из полевых игроков, который и будет разговаривать с судьей. Мне же повязка просто придает уверенность, могу больше подсказывать партнерам. В целом, ничего не изменилось.

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Динамо (Киев) Вячеслав Суркис
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 23:44
На одной перекладине ворот будешь славик вместе со своим ублюдком папашей висеть. Вонючее Иудово отродье!
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 23:44
На одной перекладине ворот будешь славик вместе со своим ублюдком папашей висеть. Вонючее Иудово отродье!
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0
3
tekutiev (донецк,Украина)
24.08.2024 в 00:35
когда нибудь ты мразь допи.....ся.сдохнешь как падаль
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