Защитник Руха: Давно не играли дома - хочется порадовать своих болельщиков

Защитник " Руха " Роман Дидык поделился мыслями о предстоящем матче с "Зарей".

"Команда разобрала предварительный проигрышный матч. Мы сделали выводы и двигаемся дальше, готовясь к следующему сопернику.

Впереди у нас игра с "Зарей". Это очень хорошая команда с качественными игроками, которая по сравнению с прошлым сезоном сейчас стала более стабильной. Но нам следует набирать очки в этом матче и делать акцент на своей игре.

Каждая травма в команде воспринимается очень неприятно. Впрочем, нам нужно выходить на поле и при всех трудностях бороться за положительный результат. У тех футболистов, которые имели меньше игровой практики, сейчас есть прекрасная возможность проявить себя. С нами тренируется много юношей из "Руха-2" и команды U-19 и, возможно, этим игрокам просто не хватает опыта, но это можно сказать почти обо всей команде, ведь у нас играют молодые футболисты. Ребята стараются на тренировках и работают ради того, чтобы получить шанс.

"Рух" давно не играл домашний матч, поэтому хочется, чтобы болельщики пришли на стадион и поддержали команду. Мы постараемся порадовать зрителей своей игрой и получить хороший результат, чтобы после игры у всех было прекрасное настроение", - сказал Дидык.