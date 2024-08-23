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Защитник Руха: Давно не играли дома - хочется порадовать своих болельщиков

Премьер-лига
Обновлено

Роман Дидык - о матче с Зарей

Защитник Руха: Давно не играли дома - хочется порадовать своих болельщиков

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Дидык поделился мыслями о предстоящем матче с "Зарей".

"Команда разобрала предварительный проигрышный матч. Мы сделали выводы и двигаемся дальше, готовясь к следующему сопернику.

Впереди у нас игра с "Зарей". Это очень хорошая команда с качественными игроками, которая по сравнению с прошлым сезоном сейчас стала более стабильной. Но нам следует набирать очки в этом матче и делать акцент на своей игре.

Каждая травма в команде воспринимается очень неприятно. Впрочем, нам нужно выходить на поле и при всех трудностях бороться за положительный результат. У тех футболистов, которые имели меньше игровой практики, сейчас есть прекрасная возможность проявить себя. С нами тренируется много юношей из "Руха-2" и команды U-19 и, возможно, этим игрокам просто не хватает опыта, но это можно сказать почти обо всей команде, ведь у нас играют молодые футболисты. Ребята стараются на тренировках и работают ради того, чтобы получить шанс.

"Рух" давно не играл домашний матч, поэтому хочется, чтобы болельщики пришли на стадион и поддержали команду. Мы постараемся порадовать зрителей своей игрой и получить хороший результат, чтобы после игры у всех было прекрасное настроение", - сказал Дидык.

Матч 4-го тура УПЛ "Рух" - "Заря" состоится в воскресенье, 25 августа и начнется в 15:30.

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Заря (Луганск) Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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