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Александрия - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

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Лидеры таблицы, команды с атакующей стилистикой с двумя победами в своем активе - идеальная пара для старта очередного тура УПЛ. В субботу донецкий "Шахтер" под руководством Марино Пушича приедет в гости к "Александрии" Руслана Ротаня.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

4-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 24-е августа

Александрия, КСК "Ника"

Арбитр: Романов Виталий

ФК Олександрія "Александрия" 13:00 "Шахтер" Шахтар

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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