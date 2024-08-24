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Александрия - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Лидеры таблицы, команды с атакующей стилистикой с двумя победами в своем активе - идеальная пара для старта очередного тура УПЛ. В субботу донецкий "Шахтер" под руководством Марино Пушича приедет в гости к "Александрии" Руслана Ротаня.
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4-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 24-е августа
Александрия, КСК "Ника"
Арбитр: Романов Виталий
"Александрия" 13:00 "Шахтер"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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