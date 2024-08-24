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Стало известно, сколько пропустит вингер Зари Вакула
Журналист Михаил Спиваковский рассказал о травме
Фото: ФК Зоря Луганськ
Вингер "Зари" Владислав Вакула получил травму во время игрового момента на 16-й минуте матча третьего предварительного раунда Кубка Украины против "Олимпии", который завершился со счетом 4:1. Вратарь "Олимпии", пытаясь поймать мяч, падая, всем весом задел колено украинца.
Журналист Михаил Спиваковский прокомментировал травму Владислава Вакулы:
"Сначала казалось, что травма очень серьезная. По моим данным, вчера было сделано МРТ, и хотя есть определенное повреждение связи, врачи прогнозируют, что возобновление займет примерно 10-20 дней. Вакула сможет вернуться к футболу уже в сентябре, ситуация нормализовалась ".
Напомним, завтра "Заря" сыграет против львовского "Руха" в 15:30.
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