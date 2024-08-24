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Стало известно, сколько пропустит вингер Зари Вакула

Премьер-лига

Журналист Михаил Спиваковский рассказал о травме

Стало известно, сколько пропустит вингер Зари Вакула

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Вингер "Зари" Владислав Вакула получил травму во время игрового момента на 16-й минуте матча третьего предварительного раунда Кубка Украины против "Олимпии", который завершился со счетом 4:1. Вратарь "Олимпии", пытаясь поймать мяч, падая, всем весом задел колено украинца.

Журналист Михаил Спиваковский прокомментировал травму Владислава Вакулы:

"Сначала казалось, что травма очень серьезная. По моим данным, вчера было сделано МРТ, и хотя есть определенное повреждение связи, врачи прогнозируют, что возобновление займет примерно 10-20 дней. Вакула сможет вернуться к футболу уже в сентябре, ситуация нормализовалась ".

Напомним, завтра "Заря" сыграет против львовского "Руха" в 15:30.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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