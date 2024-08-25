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ЛНЗ – Карпаты. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
Интригующее противостояние ожидает болельщиков украинского футбола в Черкассах. В матче четвертого тура УПЛ ЛНЗ будет принимать "Карпаты".
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После трех туров коллектив из Черкасс имеет шесть зачетных пунктов, а львовяне – четыре. В случае победы подопечные Лупашко смогут обойти ЛНЗ.
Поединок 4-го тура УПЛ сезона 2024/2025 ЛНЗ - "Карпаты" состоится в понедельник, 26 августа 2024 года, в 13:00. Встреча пройдет в Черкассах, на "Черкассе-Арене".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
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