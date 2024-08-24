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Журналист Михаил Спиваковский: Герреро просто устал играть в Украине, конкретно в Заре

Премьер-лига

Журналист разъяснил ситуацию

Журналист Михаил Спиваковский: Герреро просто устал играть в Украине, конкретно в Заре

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

У нападающего "Зари" Эдуардо Герреро возник конфликт с тренерским штабом луганской команды. Причиной конфликта стала замена панамского форварда в матче с "Александрией".

Журналист Михаил Спиваковский объяснил поведение Герреро:

"Была уже где-то инсайдерская информация о том, что Герреро устроил какое-то там шоу в стиле Жерсона Родригеша. Это произошло в последнем матче "Зари" против "Александрии", который очень возмущенно отреагировал на замену. Мол, я здесь человек, который по умолчанию играет 90+5 минут, не знаю, как другие.

И я уточнил эту ситуацию, мне сказали, что Герреро не должен был играть уже против "Черноморца". Его заменили против "Ингульца", он не наигрывался, но в итоге на поле вышел. И здесь, опять же, есть версия, что это указание со стороны Евгения Геллера. Евгений Геллер еще надеется продать Герреро в это межсезонье, потому что это главный актив клуба.

И Герреро вышел против "Черноморца" в последний момент, забил гол, сыграл неплохо, но, опять же, потом что-то не устроило в его действиях Коваля и Бартуловича, он был заменен и вот так отреагировал. Как по мне, кажется, что Герреро просто устал играть в Украине, конкретно в "Заре", и что нет авторитета, которым был, я так понимаю, ван Леувен.

Когда был ван Леувен и Аттевельд, Герреро, я думаю, не позволял себе того, что позволяет сейчас. Трудно на него повлиять. Возможно, это такой нескрываемый бунт и попытка как-то спровоцировать руководство клуба на продажу".

Напомним, руководство "Зари" приняло решение продать Эдуардо Герреро, потому президент клуба Евгений Геллер попросил выпускать игрока в матчах, несмотря на конфликт с тренерским штабом.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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