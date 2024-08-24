Спиваковский - о конфликте Харатина с Колосом: В раздевалке продолжается определенное перераспределение влияния между альфа-самцами

Полузащитник "Колоса" Игорь Харатин не попал в заявку команды на матч Кубка Украины против "Оболони". Матч завершился со счетом 0:0, и победителя определяли в серии пенальти, где "пивовары" выиграли со счетом 5:4.

Отмечается, что у Игоря Харатина возникли проблемы с "Колосом", и журналист Михаил Спиваковский сообщил, когда именно та, как произошел конфликт.

"По нашей информации, Харатин по решению руководства клуба был отстранен от тренировок с первой командой и, как я понимаю, был переведен в команду U-19. Источники в клубе говорят, что якобы инцидент исчерпан, все нормализовалось, но есть две версии, которые могут друг с другом совмещаться. Первая версия, что группа игроков, и Харатин здесь неформальный лидер, сомневаются в эффективности методов, которые сейчас пытается использовать Поздеев. И даже есть такая версия, что потенциально это делается для смены тренера, что может быть полезно определенным людям вне структуры клуба. Здесь также называется фамилия Валерия Лучкевича, просто он сейчас травмирован и не может быть отстранен или переведен в U-19. Вторая версия - в раздевалке продолжается определенное перераспределение влияния между альфа-самцами. Есть какая-то новая группировка, а есть уже костяк из старожилов - это капитан Бондаренко, это, я так понимаю, Цуриков и Безбородько", — сказал Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

Напомним, Харатин присоединился к ковалевскому клубу в начале июля. Он успел сыграть 3 официальных матча за первую команду. Контракт Харатина с "Колосом" рассчитан до 30 июня 2026 года.