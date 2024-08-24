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Тренер Александрии выделил игрока Ворсклы Илью Крупского: Очень сконцентрированный футболист
Похвалил защитника Ворсклы
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился мнениями по поводу защитника "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Ильи Крупского.
"Думаю, что у него очень большие перспективы. Это игрок нового поколения. На этой позиции очень хорошо работает с мячом и обороной.
Это очень сконцентрированный футболист, который будет делать то, что скажет тренер. Мотивированный, что тоже важно.
Я думаю, что у него большое будущее, если работать в том же духе. И что скоро мы этого игрока увидим и в сборной".
Напомним, Крупский - воспитанник ДЮСШ Винницы и запорожского "Металлурга". На взрослом уровне дебютировал за "Ворсклу", к которой присоединился в феврале 2021 года.
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