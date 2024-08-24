Тренер Александрии выделил игрока Ворсклы Илью Крупского: Очень сконцентрированный футболист

Тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился мнениями по поводу защитника "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Ильи Крупского.

"Думаю, что у него очень большие перспективы. Это игрок нового поколения. На этой позиции очень хорошо работает с мячом и обороной.

Это очень сконцентрированный футболист, который будет делать то, что скажет тренер. Мотивированный, что тоже важно.

Я думаю, что у него большое будущее, если работать в том же духе. И что скоро мы этого игрока увидим и в сборной".