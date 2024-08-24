  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Александрии выделил игрока Ворсклы Илью Крупского: Очень сконцентрированный футболист
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Александрии выделил игрока Ворсклы Илью Крупского: Очень сконцентрированный футболист

Премьер-лига

Похвалил защитника Ворсклы

Тренер Александрии выделил игрока Ворсклы Илью Крупского: Очень сконцентрированный футболист

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился мнениями по поводу защитника "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Ильи Крупского.

"Думаю, что у него очень большие перспективы. Это игрок нового поколения. На этой позиции очень хорошо работает с мячом и обороной.

Это очень сконцентрированный футболист, который будет делать то, что скажет тренер. Мотивированный, что тоже важно.

Я думаю, что у него большое будущее, если работать в том же духе. И что скоро мы этого игрока увидим и в сборной".

Напомним, Крупский - воспитанник ДЮСШ Винницы и запорожского "Металлурга". На взрослом уровне дебютировал за "Ворсклу", к которой присоединился в феврале 2021 года.

По теме
yellow-arrow
Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ
yellow-arrow
Спиваковский - о конфликте Харатина с Колосом: В раздевалке продолжается определенное перераспределение влияния между альфа-самцами
yellow-arrow
Журналист Михаил Спиваковский: Герреро просто устал играть в Украине, конкретно в Заре
Ворскла (Полтава) Руслан Ротань Илья Крупский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости