Кучер - об обещании Кабаева: Он это доказывает на футбольном поле

Бывший капитан сборной Украины и легенда донецкого "Шахтера" Александр Кучер поделился своей оценкой игры левого вингера киевского "Динамо" Владислава Кабаева.

"Я помню его флешинтервью после игры "Шахтер" – "Динамо", после которой "горняки" стали чемпионами Украины 2023/24. Владислав говорил, что в следующем сезоне "Динамо" будет другим, более сильным. Знаете, он это доказывает на футбольном поле.

Я слежу и смотрю много матчей киевлян и поражен тем, как выглядит Кабаев. Он слова на ветер не бросает, это видно. Могу сказать, пожалуй, со мной все согласятся, что он сейчас очень хорошо играет. Надо продолжать в том же духе. Я думаю, вызов Владислава в сборную Украины не заставит себя ждать. Сергей Ребров тоже смотрит матчи "Динамо" и, я думаю, он пригласит Кабаева в состав главной команды страны", — сказал Кучер.