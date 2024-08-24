Филлипов против Сикана. Александрия – Шахтер: стартовые составы на матч

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"Александрия" и "Шахтер" встретятся в рамках четвертого тура УПЛ. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Александрия": Ермаков – Кравченко, Копина, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Безерра, Ковалец (К), Шостак, Шулянский – Филиппов.
- Запасные: Макаренко, Шевченко, Костышин, Мышнев, Логинов, Ващенко, Скорко, Джевани, Кампос, Смирный, Козак, Погорилый.
- "Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко (К), Азаров – Криськив – Бондаренко, Судаков – Педриньо, Сикан, Кевин.
- Запасные: Твардовский, Фесюн, Франьич, Педро Энрике, Винисиус, Грамм, Степаненко, Эгиналду, Глущенко, Невертон, Траоре.
Перед этим матчем "Александрия" идет на первом месте в турнирной таблице, а "Шахтер" занимает вторую позицию. У обеих команд по шесть очков – столько же еще у пяти коллективов.
Поединок начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.
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