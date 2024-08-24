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Рух - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В матче 4-го тура "Рух" на своем домашнем стадионе во Львове будет принимать луганскую "Зарю".
Матч ожидается с равными шансами. "Рух" свой матч 1-го тура пропускал, зато во 2-м разнес 4:0 "Оболонь", после чего проиграл ЛНЗ 1:3.
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У лаганчан в активе – две победы в первых турах над "Иншульцом" и "Черноморцем", однако затем поражение от "Александрии" 1:3.
Потенциально, как пишут букмекеры, шансы команд в нашем матче равны. Как оно будет? Посмотрим! Старт чемпионата – это всегда интересно и непредсказуемо.
Поединок "Рух" — "Заря" состоится в воскресенье, 25 августа на стадионе "Львов Арена" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт
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