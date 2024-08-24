  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Рух - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Рух - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 4-го тура "Рух" на своем домашнем стадионе во Львове будет принимать луганскую "Зарю".

Матч ожидается с равными шансами. "Рух" свой матч 1-го тура пропускал, зато во 2-м разнес 4:0 "Оболонь", после чего проиграл ЛНЗ 1:3.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

У лаганчан в активе – две победы в первых турах над "Иншульцом" и "Черноморцем", однако затем поражение от "Александрии" 1:3.

Потенциально, как пишут букмекеры, шансы команд в нашем матче равны. Как оно будет? Посмотрим! Старт чемпионата – это всегда интересно и непредсказуемо.

Поединок "Рух" — "Заря" состоится в воскресенье, 25 августа на стадионе "Львов Арена" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

По теме
yellow-arrow
Александрия - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Полузащитник Оболони: Мы не боимся никакого соперника
yellow-arrow
Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ
Заря (Луганск) Рух (Львов) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости