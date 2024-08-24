Полузащитник Оболони: Мы не боимся никакого соперника

Полузащитник "Оболони" Владислав Приймак рассказал, как проходит подготовка к матчу 4-го тура УПЛ против "Полесья" после победы в серии пенальти в кубковом противостоянии с ковалевским "Колосом".

Матч с "Колосом" много сил забрал?

Да, конечно, эта игра выдалась достаточно тяжелой, ведь мы играли 120 минут, и это утомило команду. Но то, что есть положительный результат и победа, и проход в следующий раунд, это придало команде позитива и психологической уверенности перед следующей игрой. Поэтому этот баланс, что мы сыграли эти 120 минут, и победа, выровнялся за счет того, что положительный настрой у команды.

Матч заканчивался в серии пенальти, твое исполнение было довольно хладнокровное. Расскажи, что за жест показал уже после удара на камеру?

Моя жена чувствовала, что будет серия пенальти. Два дня перед игрой просила не идти бить, потому что будет очень сильно волноваться. И дочь так же говорила, что не надо. Но я все же решил и был уверен, что забью.

В прошлом году на стадии 1/8 финала команда встретилась с "Динамо Киев". Кого сейчас ожидаешь увидеть?

Мы не боимся никакого соперника. Это кубковая игра, она есть одна и проходит один соперник в игре. Поэтому любая команда, неважно из какой лиги, может получать положительный результат с любой командой. Поэтому выпадет ли команда из второй лиги, из первой, или то же самое "Динамо", или "Шахтер", нам нет разницы. Мы будем выходить и стараться сделать все, чтобы играть в следующем раунде.

Уже в воскресенье игра с "Полесьем". Какие ожидания перед этой игрой?

Конечно, мы понимаем, что "Полесье" достаточно хорошая команда. Очень хорошо они усилились. У них новый тренерский штаб, интересный футбол показывают. Но мы сделаем все для того, чтобы повторить, возможно даже улучшить результат предыдущий.

Победа в кубке добавила настроения команде внутри?

Да, конечно, в первую очередь это есть позитивный настрой. Потому что такие игры, как с "Ворсклой", такие игры, как с "Рухом", они команду психологически выбивают. А когда есть победа, и опять же повторюсь, неважно, что мы играли 120 минут, она быстро приходит эта усталость.