  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Помог автогол. Шахтер открыл счет в матче против Александрии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Помог автогол. Шахтер открыл счет в матче против Александрии

Премьер-лига
Обновлено

Бывший защитник "Динамо" срезал в свои ворота

Помог автогол. Шахтер открыл счет в матче против Александрии

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В рамках четвертого тура УПЛ "Александрия" принимает дома "Шахтер". Счет во встрече был открыт на 16-й минуте.

После подачи с левого фланга от Азарова в свои ворота срезал Артём Шабанов. Защитник головой пробил без шансов для голкипера.

За ходом дальнейших событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Филиппов забил два гола Шахтеру на старте второго тайма. Александрия ведет в счете 4:2 – ВИДЕО
yellow-arrow
Гол тура? Александрия эффектно сравняла счет в матче против Шахтера - ВИДЕО
yellow-arrow
Шахтер привез гол сам себе. Александрия сократила отрыв в счете - ВИДЕО
Шахтер (Донецк) ФК Александрия Артем Шабанов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости