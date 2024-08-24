Помог автогол. Шахтер открыл счет в матче против Александрии

В рамках четвертого тура УПЛ "Александрия" принимает дома "Шахтер". Счет во встрече был открыт на 16-й минуте.

После подачи с левого фланга от Азарова в свои ворота срезал Артём Шабанов. Защитник головой пробил без шансов для голкипера.

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