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Помог автогол. Шахтер открыл счет в матче против Александрии
Бывший защитник "Динамо" срезал в свои ворота
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В рамках четвертого тура УПЛ "Александрия" принимает дома "Шахтер". Счет во встрече был открыт на 16-й минуте.
После подачи с левого фланга от Азарова в свои ворота срезал Артём Шабанов. Защитник головой пробил без шансов для голкипера.
За ходом дальнейших событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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