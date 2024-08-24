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УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. А король то голый!

Премьер-лига
Обновлено

Желание против аморфности и апатии

УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. А король то голый!

Фото пресслужби ФК "Олександрія"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Начали подопечные Ротаня и Пушича живо, этого не отнимешь. "Горожане" и "горняки" с определенной периодичностью обменивались моментами и точно не отсиживались в обороне. Хотя и "Шахтер" действовал все же более спокойно и немного вальяжно, и статично. Ну, чемпион, может себе позволить (подумали мы).

Несмотря на более высокий класс и уровень подбора исполнителей соперника, именно "Александрия" на правах хозяина этой встречи часто преобладала по показателю владения мячом. Однако, конвертировать это преимущество в полной мере "горожане" не могли. С точностью наоборот. Еще до экватора первого тайма, мяч успел уже дважды побывать в сетке ворот команды Руслана Ротаня.

Сначала Шабанов головой срезал в собственные ворота после ничем неприметной подачи Азарова с левого фланга - автогол. А через 10 минут рикошет от того же Шабанова помог удару Крыськива - 2:0.

УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. А король то голый! - изображение 1

И казалось, ну все, сейчас "горожане" поплывут, а результат игры уже сделан для донецкого коллектива. И как раз так и подумали футболисты под руководством нидерландского специалиста. Но не тут то было. 2 гола за 4 минуты! В одной из атак "Александрия" все-таки запрессовала "горняков", а Филиппов исправился за прошлые неточные попытки. А что дальше вытворил Калюжный, это - вообще, футбольная эстетика. Иван получил мяч за пределами штрафной площадки и с левой ноги запустил свою пушку. Месть это - блюдо, которое подают холодным. Калюжный отдал долг "Шахтеру" за то самое техническое поражение в прошлой кампании.

Не успели команды отойти после перерыва, как Шулянский заработал пенальти. Удар Филиппова с точки практически потянул Ризнык, полностью угадав направление полета кожаного. Тем не менее, практически - не считается! Полноценный камбэк подопечных Ротаня, интрига начала закручиваться с новой силой.

После этого, наконец, наконец "Шахтер" проснулся и начал хоть пытаться комбинировать. Хотя, если откровенно, получалось так себе. "Горняки" еще точно не набрали свои игровые кондиции и пока от слова совсем не впечатляют в этом сезоне.

С точностью наоборот, свое очередное взятие ворот провели "горожане". Уже вышеупомянутый Филиппов на скорости протащил мяч с центра поля и оформил хет-трик. Сразу так и не вспомнишь, когда в последний раз в рамках родной УПЛ "Шахтер" пропускал четыре!

Пушич пытался взбудоражить свою команду, выпустив сразу нескольких легионеров. Тем не менее, к своему еще одному голу были ближе именно игроки "Александрии". Кравченко попал в перекладину из-за пределов штрафной, а после двух ударов от Шабанова на добивании от 5-го пропущенного мяча "Шахтер" спас Ризнык. Огненный поединок! И дальше, все было аналогично - опаснее атаковали именно "горожане". Хозяева почувствовали запах крови чемпиона и уже не хотели сбавлять заданный темп.

УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. А король то голый! - изображение 2

В итоге, так и закончили. "Шахтер" не смог даже создать добротный финальный штурм. Какие-то полуподходы от "горняков" были, но в целом оборонительная линия "Александрии" организованно держала структуру до самого конца и успешно нивелировала всю угрозу.

Команду Руслана Ротаня можно только похвалить. За желание, характер, смелость, задор и нацеленность на ворота. Ну а футболисты действующего чемпиона выглядели настолько апатично, что возникало ощущение, будто они играют (не играют) за бесплатно.

Это уже второе поражение за четыре тура для дончан. Примечательно, что за весь прошлый чемпионат было лишь на одно больше... Идейная катастрофа для "Шахтера".

В компенсированное время в конце концов "горнякам" удалось забить. Наконец-то на удар решился Педриньо. Ну хоть кто-то. Критически не хватало, как индивидуальной инициативы, так и командной игры «Шахтеру» в этой встрече.

Браво, Ротань! Браво, "Александрия"!

УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. А король то голый! - изображение 3

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

4-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 24-е августа

Александрия, КСК "Ника"

ФК Олександрія "Александрия" - "Шахтер" Шахтар 4:3

Голы: Филиппов 37, 48 (пенальти), 58, Калюжный 41 - Шабанов 16 (автогол), Крыськив 25, Педриньо 90+5

"Александрия": Ермаков, Шабанов, Кравченко (Кампуш 68), Калюжный, Ковалец (Мишнев 61), Филиппов, Шулянский, Копина (Скорко 82), Мартынюк, Безерра, Шостак.

Запасные: Шевченко, Макаренко, Костышин, Мишнев, Логинов, Скорко, Ващенко, Джевани, Кампуш, Смирный, Козак, Погорелый.

Главный тренер: Руслан Ротань.

"Шахтер": Ризнык, Конопля (Тобиас 78), Бондарь, Матвиенко (Франьич 64), Азаров (Эгиналду 64), Крыськив, Бондаренко (Невертон 64), Судаков, Педриньо, Кевин, Сикан (Траоре 64).

Запасные: Твардовский, Фесюн, Франьич, Винисиус Тобиас, Грам, Степаненко, Эгиналду, Глущенко, Невертон, Траоре.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Матвиенко 53, Ващенко 62.

Арбитр: Романов Виталий.

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Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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1 голосов
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 16:03
Любая команда в ЛЧ размажет донецких вонючек по стене как штукатур Коля мажет свою шпаклёвку. Пока не поздно снимайся ахметоффф с этого турнира. Не позорь сепар проклятый Украину!
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0
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Комментарии 83
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жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 16:03
Любая команда в ЛЧ размажет донецких вонючек по стене как штукатур Коля мажет свою шпаклёвку. Пока не поздно снимайся ахметоффф с этого турнира. Не позорь сепар проклятый Украину!
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0
2
avatar
Вarcelinius
24.08.2024 в 15:57
После третьего поражения Пушичу надо сделать последнее китайское. Четвёртое - уволить нах!
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2
1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
24.08.2024 в 15:59
Я бы не ждал.... Всё очевидно... "пока не набрали кондиций" - это и есть некомпетентность тренерского штаба.
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0
same tak(Україна)
24.08.2024 в 16:02
намекаешь что следующий матч с кривбассом?срмневаюсь что кривбасс победит.29-го матч с бетисом,2-го с шахтёром.и путь из севильи неблизкий.вернидуб в таких условиях почти не играл.сдохнут и всё.одного забитого мяча хватит.а пушича выгонят в любом случае
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0
1
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жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 15:50
Ротань: Ничего на свете лучше нету. Чем засунуть куй в дупло ахмету!
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2
2
same tak(Україна)
24.08.2024 в 15:52
ты у себя из дупла куй выйми.путух конченный
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4
2
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жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 15:59
Усралекс сегодня у украинцев праздник! Сегодня побеждает только Украина, а ты сепар со своим ахметостадом куй сосешь! Ты меня понял кремлевский ублюдок??
 
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Геродот (Винница)
24.08.2024 в 15:48
Уже прошло четыре тура и можно подводить определенные выводы. А они для Шахтера неутешительны. Уже два поражения за 4 игры. А это говорит об одном - команда оказалась совершенно не готова к сезону - ни физически, ни тактически, ни психологически. И здесь прямая вина Пушича и его тренерского штаба. Непонятно, в какой футбол играет команда. Никогда не понимал эти постоянные мелкие перепасовки в своей штрафной на грани фола, когда тебя постоянно накрывают игроки соперника. Есть опасность потери мяча, и первый гол в свои ворота Шахтер и получил после ошибки Азарова. Едва не привез гол в свои ворота и Ризнык. Нет никакого тактического рисунка и в атаке. Фланговые защитники почти не участвуют в атакующих действиях, большинство атак - через центр, и все без толку. Здесь надо наверное говорить и о составе команды. В ней много одинаково среднего уровня игроков, нет что называется личностей, способных обыграть один в один, разве что Кевин, но и он явно не в форме, как и Судаков. Совершено согласен с теми болелами, кто говорит о Бондаренко, как о явном балласте для Шахтера. Плохим приобретением выглядит и Франьич. Команда выглядит несыгранной , к тому же играющей без особого настроя, того что мы называем спортивной злостью. Сегодняшнее поражение Шахтера есть более чем позорным и разница в один мяч не должна вводить в заблуждение. Олександрия полностью переиграла своих соперников. А Шахтер, оказавшийся в нокдауне от Полесья, сегодня получил чистый нокаут. Наверное Ахметову пора уже делать оргвыводы, иначе мы и в Лиге чемпионов опозоримся до невозможности. Думаю, еще одна такая игра Шахтера и он их сделает, несмотря на прошлые заслуги. Ситуация в команде этого явно требует.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.08.2024 в 15:53
"игра" подливы (бондаренко) была видна ещё более двух лет назад - ыводы не сделаны до сих пор. это 4мо заняло место пихалёнка, который и побороться может, и пас хороший отдать, и пробить по воротам, а это чучело только с защитниками поперепасовываться своими тонкими ножками может и лишь иногда приблизиться к чужой штрафной, чтобы там потерять мяч...
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.08.2024 в 16:04
Дуже чудовий коментар гри шахтера збройного. Підтримую, уже пора Ахметову міняти Пушича це для Ахметова раз плюнути, бабки є. Також потрібно продати половину заморських професіоналів і поповнити касу клубу і на зарплату Палкіна і Срні. Ну і потрібно краще шукати бразилів і бабок не жаліти, дорожчих бразіл потрібно купувати. Це ж все таки бізнес.
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vda_donetsk (Донецк)
24.08.2024 в 15:46
Всрався рідний Шахтар. Довбані піжони. Бондаренко, Судаков та інші повинні забути про стартовий склад. 3,14дари програти напередодні Дня шахтаря! Позор!
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Американец 2000 (Харьков)
24.08.2024 в 15:50
Ничего страшного !!! Металлист 1925 перед Днём Харькова проиграл 0 - 4 ((((((((
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Американец 2000 (Харьков)
24.08.2024 в 15:43
Вітаю всіх З Днем Незалежності України !!!!!!!!! Слава Україні !!!!!!!!!!!
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.08.2024 в 15:35
Ну і що цікава гра. Хай шахтер без міста і далі підбирає тренера. Попередні два тренери не спдобались Ахметоау, бабки є , потрібно міняти Пушича, потрібно відмивати зелені. Футбол для шахтера не потрібен, потрібне купи- продай , а Пушич не готує гравців на продажу. На вихід.
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Американец 2000 (Харьков)
24.08.2024 в 15:32
Ситуация действительно очень похожа с нашим Металлистом 1925 (((( Игроки получают нормальную зарплату , собраны вроде неплохие игроки , но почему то не хотят играть в полную силу через не могу, и показывают ущербный футбол ((((((
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tolina-ystas (Краматорск)
24.08.2024 в 15:31
Это поражение уже нельзя сказать ну бывает. Проигрыш системный и невооруженным взглядом видны причины.Они чисто тренерские.Нет объективной оценки качества игры,нет пострадавших от таких игр.Зреет вопрос замены и не только тренера.Легионеры в большинстве своём не оправдывают ожидание и кто то должен за это ответить Теперь важно понять как быстро в Шахтёре найдут выход а то,что найдут сомнения нет.
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aleks68
24.08.2024 в 15:46
легионеров увы уже не заменишь и других не наберёшь.и дело скорее не в них.тут бы со своими ослами разобраться
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наварін (Київ)
24.08.2024 в 15:25
Браво Олександрія! Браво Р.П.Ротань!Чудовий подарунок прихильникам Олександрії до Дня Незалежності! Зі святом , нас усіх!
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.08.2024 в 15:25
Після відставки Йовічевича писав, що Шахтар про це ще пошкодує. Десь воно так і є.
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Американец 2000 (Харьков)
24.08.2024 в 15:45
Да , подло с ним поступили (((((((
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vlotko (Броди)
24.08.2024 в 15:19
Що, вже Ротань не тренер-фізрук? Швидко змінюють оцінки деякі писаки.
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walkacom (Киев)
24.08.2024 в 15:21
а хто? Хлопче тренер повинен показати результат
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walkacom (Киев)
24.08.2024 в 15:24
а поки що він фізрук
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.08.2024 в 15:24
застваить лосей прессинговать весь матч - это и есть физручизм чистой воды
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Вarcelinius
24.08.2024 в 15:29
Не умеешь играть, прессингуй!
 
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Вarcelinius
24.08.2024 в 15:31
Та це перевертні тупоголові.
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Американец 2000 (Харьков)
24.08.2024 в 15:57
vlotko (Броди) - Любой тренер начинает как физрук !!! И только тогда становится тренером , как начнёт показывать результат !!!! Что и произошло с Ротанём !!!!!
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жека-киев (биг виладж)
24.08.2024 в 15:18
Хто там за фізрука казав)))?Не часто побачиш в УПЛ високий пресинг
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.08.2024 в 15:20
Так, а може це Пушич фізрук?
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Американец 2000 (Харьков)
24.08.2024 в 15:21
Даа , не давали игроки Александрии всю игру ничего толком сделать Шахтёру !!! Это тренерская работа !!!
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Море23 (Одесса)
24.08.2024 в 15:13
Срна и палкин насобирал сброд единственный норм тольк.о Кевин .не хватает Зубкова единственный кто играет нестандартно и замыкает с подачи кевина.поэтому Кевин по привычки навесел на Зубкова а его нет. замкнул игрок Александрии
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Вarcelinius
24.08.2024 в 15:15
Да, живчика Зубкова не хватало. Он хоть и дуболом, но вносит свежесть.
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Американец 2000 (Харьков)
24.08.2024 в 15:17
Да , самое интересное что самый деревянный игрок в команде Зубков , а без него игра не клеится (((((
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.08.2024 в 15:20
Чудовий розбір гри.
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aleks68
24.08.2024 в 15:09
александрию с заслуженной победой над зажравшимися пижонами которым грош цена.после такого ......пушич должен уйти.пусть ахметов достанет биту и выдаст всем на орехи.всем без исключения от запасных вратарей до балаболов срна и палкина.судаков мечтает поиграть в европе?будет тебе жора аренда в минай вместе с друзьями бондарем,бондаренко и крыськивым.эти ..... ещё назарину собрались отдавать в аренду???ни с тех ......начинаете.сегодня все увидели с кем нужно прощаться.срна хотел видеть ротаня в шахтёре(упаси конечно бог)?пусть для начала ответит за найденного им пушича и палкин за выкинутые на ветер деньги.надеюсь президент клуба разберётся со всеми по полной программе.иначе позориться будут и дальше
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.08.2024 в 15:27
назарина - не игрок состава шд. он деревянненький, но с сильным ударом, а этого мало. но против лосей рвотаня как раз такой набор игроков и нужен, чтобы не отлетать в борьбе за мяч, как, например, тощий подлива
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aleks68
24.08.2024 в 15:37
деревянные-бондарь,бондаренко,"чудо"-грузин.можно и продолжить.плюс "звездища"судаков,который спит и видит себя за рубежом,беспрерывно ноет по этому.поводу.кто будетиграть опорника?сдавший старый степаненко?или как сегодня крыськив?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.08.2024 в 15:41
опорником должен был стать кастильо, которого идиоты продали
 
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Американец 2000 (Харьков)
24.08.2024 в 15:09
Мне интересна такая деталь в игре - почему когда мяч оказывался у команды Ротаня , сразу создавалась какая то опасность на поле , и игроки как сумасшедшие рвались вперёд к воротам соперника , а когда мяч попадал к Шахтёру - они начинали тупо разыгрывать между собой и вратарём ???Думаю что в этом году с чемпионством уже всё - Шахтёру не светит ((((((
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Море23 (Одесса)
24.08.2024 в 15:08
У шахтера нету тренера .из срны такой скаут не о чем .тоскает своих земляков только.тренеров.игроков .нахрен притащил в аренду защитника притом что ракицкий был лучше и в обороне и в нападении и лидер .а щас лидера нет ,тренера нет .Динамо будет в этом сезоне чемпионом и не потому что динамо сильное а потому что шахтер возят все кому не лень
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Вarcelinius
24.08.2024 в 15:07
Ху.йня, ещё только начало чемпа. Динамо тоже будет проигрывать и не раз и не два... Уся боротьба ще попереду... С праздником панове!
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Просто Квашин (Харків)
24.08.2024 в 15:13
йух тобі на пархате рило....
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aleks68
24.08.2024 в 15:15
не зарекайся кисляк.всё возвращается.лучше промолчи
 
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Лекарь (село Дарниця)
24.08.2024 в 15:21
Тут ніхто сперечатися не буде. Будуть втрати і в Динамо. Але, то буде потім. А зараз святкуємо!
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Лекарь (село Дарниця)
24.08.2024 в 15:07
Чекаю пост від пана білогубко з одеси. "Недотренер" та "фізрук" втер носа заморському коштовному коучу з його набором гравців по 50 мільйонів.
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Просто Квашин (Харків)
24.08.2024 в 15:14
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megrivan (Курячі Лози)
24.08.2024 в 15:07
Дуже цікаво було спостерігати за діями оборони Шахтаря, гравців збірної України. Мабуть, Сабо був правий, коли казав, що Бондар і Матвієнко слабкі гравці.
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Лекарь (село Дарниця)
24.08.2024 в 15:03
Гарний скальп Олександрія зняла. Повага, вітання!
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aleks68
24.08.2024 в 15:16
пусть ахметов теперь снимет скальп с этих ......тварей
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жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 16:07
сначало скальп с ахтофффа надо снять. Иди и сделай это! Нож дать??
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.08.2024 в 15:03
франьич вообще бегать-то умеет или только вперёд выбивать? что за дерево?
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Просто Квашин (Харків)
24.08.2024 в 15:02
Браво Руслане ! Твоя відповідь катсапським уродам, які тут гомном сходили , коли Олімпіада була ! барсел@хам і іншим дуримарам !
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Вarcelinius
24.08.2024 в 15:03
фуфло твой сротань, повезло ему просто сегодня
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Просто Квашин (Харків)
24.08.2024 в 15:07
Отак подивишся здаля, На барсел@ха-москаля І ніби справді він людина Бурмоче щось, немов дитина, За барсенону топить ця скотина І за ворожий той "спартак"(москва)... А прикидається єврей, що є своїм Що в Україні є його родина І десь трапляється хвилина Його буває майже жаль. А ближче підійдеш, роздивишся - Російська він СКОТИНА !
 
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Вarcelinius
24.08.2024 в 15:01
Ну проиграли, ну и шо, с кем не бывает? Жарко было. Какой дурак так рано матчи летом ставит, блъ...
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Просто Квашин (Харків)
24.08.2024 в 15:03
...і трава не зелена... чого дощу не було ?
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Вarcelinius
24.08.2024 в 15:04
а ты сам побегай полтора часа в такую жару, умник блъ
 
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Просто Квашин (Харків)
24.08.2024 в 15:08
блъ - твоя мама Сара
 
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Американец 2000 (Харьков)
24.08.2024 в 15:00
Шахтёр показал солидарность Металлисту 1925 !!! Пропустил 4 мяча !!! Ротань имел злость на Шахтёр за то что не отпустили некоторых игроков на Олимпиаду и сумел отомстить !!!А вообще , ещё глядя на игру олимпийской сборной , я говорил что Ротань как тренер очень сильно вырос !!!
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walkacom (Киев)
24.08.2024 в 15:09
ну не знаю руками научился махать
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Американец 2000 (Харьков)
24.08.2024 в 15:15
walkacom (Киев) - Он не просто руками машет - он всю игру заводит команду своими действиями !!! И это действует !!!
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walkacom (Киев)
24.08.2024 в 15:19
тая ж об этом школа Диего С. но надо еще результаты показать Ждем
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.08.2024 в 15:29
рвотань - ученик чумака?
 
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Просто Квашин (Харків)
24.08.2024 в 15:10
Ротань імєл шахтьор.... мені подобається !!!
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.08.2024 в 14:59
Вітаю Шахтар з груповим етапом Ліги чемпіонів
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Петруха
24.08.2024 в 14:58
Марию Пушкину когда уволят?
Ответить
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Американец 2000 (Харьков)
24.08.2024 в 16:07
sticker
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.08.2024 в 14:58
алени пижонистые! из 7 голов 6 забили рвотаневцы! промахи невертона и траоре стоили победы! бондаренко гнать наааауууй! всем остальным - "битарината"!
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Вarcelinius
24.08.2024 в 14:58
Дурацкое название статьи.
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наварін (Київ)
24.08.2024 в 15:59
Щось є.А куди діватися. Рідний сайт.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.08.2024 в 14:57
Уррроды, позорище!!!!
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Петруха
24.08.2024 в 15:00
Ты, что за а кртоовню болеешь, не позорь Хайфу!
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Вarcelinius
24.08.2024 в 15:24
А шо, шоб не позорить Хайфу надо болеть за Динамо?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.08.2024 в 15:39
так шубкисы же - G2)))
 
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Вarcelinius
24.08.2024 в 15:43
Кстати, Ахметов ведь он же татарский еврей, да. Не знал?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.08.2024 в 15:46
оййооо... а украинские евреи тоже есть?)))))
 
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Вarcelinius
24.08.2024 в 16:05
А как же, есть.
 
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.08.2024 в 14:57
Божевільний матч! Олександрія красиво принизила пихатий Шахтар, після 0:2 у середині першого тайму. Молодці! Ротань показує себе вправним тренером, а хлопці олександрійці потужною і мужньою командою.
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walkacom (Киев)
24.08.2024 в 14:56
мелочь а приятно
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Серпень (Voznesensk)
24.08.2024 в 14:55
В Шахтарі відсутня будь-яка організація гри. Безсистемна метушня... І що далі? Менеджмент CKM буде чекати ЛЧ? Треба негайно виходити з цього безнадійного стану. Швидке, правильне і ефективне рішення в цій ситуації - Даріо Срна. Даріо знає команду і гравців зсередини краще за будь-кого. Даріо - рішучий, впевнений, авторитетний. Якщо що, то може і люлей видати деяким піжонам, що уві сні бачать себе не менше, ніж в топ-5 чемпах (ха-ха-ха). Навіть одна гра під його керівництвом з ЛНЗ минулого року показала тенденцію - гра стала швидкою, мобільною і організованою. Якщо діагноз і ліки правильні - достатньо однієї таблетки, щоб зрозуміти тенденцію. З Пушича толку не буде ні-ко-ли! Хай би спочатку на Баня-Лука потренувався (якщо візьмуть). Спочатку треба "на кошечках". А Олександрії - респект за впевнений камбек і організацію гри. Браво, Олександрія! Браво, Ротань!
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megrivan (Курячі Лози)
24.08.2024 в 15:03
Ахметов, менеджмент нікуди не годиться! Продавай команду!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.08.2024 в 15:06
пару "звьозд" типа подливы отправить тренироваться с u-19 - остальные сразу ИГРАТЬ начнут
 
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aleks68
24.08.2024 в 15:18
голову полечи
 
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