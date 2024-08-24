УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. А король то голый!

Начали подопечные Ротаня и Пушича живо, этого не отнимешь. "Горожане" и "горняки" с определенной периодичностью обменивались моментами и точно не отсиживались в обороне. Хотя и "Шахтер" действовал все же более спокойно и немного вальяжно, и статично. Ну, чемпион, может себе позволить (подумали мы).

Несмотря на более высокий класс и уровень подбора исполнителей соперника, именно "Александрия" на правах хозяина этой встречи часто преобладала по показателю владения мячом. Однако, конвертировать это преимущество в полной мере "горожане" не могли. С точностью наоборот. Еще до экватора первого тайма, мяч успел уже дважды побывать в сетке ворот команды Руслана Ротаня.

Сначала Шабанов головой срезал в собственные ворота после ничем неприметной подачи Азарова с левого фланга - автогол. А через 10 минут рикошет от того же Шабанова помог удару Крыськива - 2:0.

И казалось, ну все, сейчас "горожане" поплывут, а результат игры уже сделан для донецкого коллектива. И как раз так и подумали футболисты под руководством нидерландского специалиста. Но не тут то было. 2 гола за 4 минуты! В одной из атак "Александрия" все-таки запрессовала "горняков", а Филиппов исправился за прошлые неточные попытки. А что дальше вытворил Калюжный, это - вообще, футбольная эстетика. Иван получил мяч за пределами штрафной площадки и с левой ноги запустил свою пушку. Месть это - блюдо, которое подают холодным. Калюжный отдал долг "Шахтеру" за то самое техническое поражение в прошлой кампании.

Не успели команды отойти после перерыва, как Шулянский заработал пенальти. Удар Филиппова с точки практически потянул Ризнык, полностью угадав направление полета кожаного. Тем не менее, практически - не считается! Полноценный камбэк подопечных Ротаня, интрига начала закручиваться с новой силой.

После этого, наконец, наконец "Шахтер" проснулся и начал хоть пытаться комбинировать. Хотя, если откровенно, получалось так себе. "Горняки" еще точно не набрали свои игровые кондиции и пока от слова совсем не впечатляют в этом сезоне.

С точностью наоборот, свое очередное взятие ворот провели "горожане". Уже вышеупомянутый Филиппов на скорости протащил мяч с центра поля и оформил хет-трик. Сразу так и не вспомнишь, когда в последний раз в рамках родной УПЛ "Шахтер" пропускал четыре!

Пушич пытался взбудоражить свою команду, выпустив сразу нескольких легионеров. Тем не менее, к своему еще одному голу были ближе именно игроки "Александрии". Кравченко попал в перекладину из-за пределов штрафной, а после двух ударов от Шабанова на добивании от 5-го пропущенного мяча "Шахтер" спас Ризнык. Огненный поединок! И дальше, все было аналогично - опаснее атаковали именно "горожане". Хозяева почувствовали запах крови чемпиона и уже не хотели сбавлять заданный темп.

В итоге, так и закончили. "Шахтер" не смог даже создать добротный финальный штурм. Какие-то полуподходы от "горняков" были, но в целом оборонительная линия "Александрии" организованно держала структуру до самого конца и успешно нивелировала всю угрозу.

Команду Руслана Ротаня можно только похвалить. За желание, характер, смелость, задор и нацеленность на ворота. Ну а футболисты действующего чемпиона выглядели настолько апатично, что возникало ощущение, будто они играют (не играют) за бесплатно.

Это уже второе поражение за четыре тура для дончан. Примечательно, что за весь прошлый чемпионат было лишь на одно больше... Идейная катастрофа для "Шахтера".

В компенсированное время в конце концов "горнякам" удалось забить. Наконец-то на удар решился Педриньо. Ну хоть кто-то. Критически не хватало, как индивидуальной инициативы, так и командной игры «Шахтеру» в этой встрече.

Браво, Ротань! Браво, "Александрия"!

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

4-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 24-е августа

Александрия, КСК "Ника"

Голы: Филиппов 37, 48 (пенальти), 58, Калюжный 41 - Шабанов 16 (автогол), Крыськив 25, Педриньо 90+5

"Александрия": Ермаков, Шабанов, Кравченко (Кампуш 68), Калюжный, Ковалец (Мишнев 61), Филиппов, Шулянский, Копина (Скорко 82), Мартынюк, Безерра, Шостак.

Запасные: Шевченко, Макаренко, Костышин, Мишнев, Логинов, Скорко, Ващенко, Джевани, Кампуш, Смирный, Козак, Погорелый.

Главный тренер: Руслан Ротань.

"Шахтер": Ризнык, Конопля (Тобиас 78), Бондарь, Матвиенко (Франьич 64), Азаров (Эгиналду 64), Крыськив, Бондаренко (Невертон 64), Судаков, Педриньо, Кевин, Сикан (Траоре 64).

Запасные: Твардовский, Фесюн, Франьич, Винисиус Тобиас, Грам, Степаненко, Эгиналду, Глущенко, Невертон, Траоре.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Матвиенко 53, Ващенко 62.

Арбитр: Романов Виталий.