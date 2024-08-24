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Сработала связка Бондаренко-Крыськив. Шахтер на 25 минуте удвоил преимущество в матче против Александрии

Премьер-лига

Быстро посыпались "горожане"

Сработала связка Бондаренко-Крыськив. Шахтер на 25 минуте удвоил преимущество в матче против Александрии

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

UA-Футбол
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"Александрия" встречается с "Шахтером" в матче четвертого тура УПЛ. На 25 минуте "горняки" сделали счет 2:0 в свою пользу.

Бондаренко отдал передачу в штрафную, после чего Крыськив принял мяч и отправил его под перекладину. "Горнякам" в этом эпизоде ​​помог незначительный рикошет от ноги Шабанова, который несколькими минутами ранее оформил автогол.

Для обоих – Крыськива и Бондаренко – эти голевые действия стали первыми в текущем сезоне.

UA-Футбол проводит текстовую трансляцию матча между "Александрией" и "Шахтером".

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