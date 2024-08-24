Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сработала связка Бондаренко-Крыськив. Шахтер на 25 минуте удвоил преимущество в матче против Александрии
Быстро посыпались "горожане"
Фото: пресслужби ФК "Шахтар"
"Александрия" встречается с "Шахтером" в матче четвертого тура УПЛ. На 25 минуте "горняки" сделали счет 2:0 в свою пользу.
Бондаренко отдал передачу в штрафную, после чего Крыськив принял мяч и отправил его под перекладину. "Горнякам" в этом эпизоде помог незначительный рикошет от ноги Шабанова, который несколькими минутами ранее оформил автогол.
Для обоих – Крыськива и Бондаренко – эти голевые действия стали первыми в текущем сезоне.
UA-Футбол проводит текстовую трансляцию матча между "Александрией" и "Шахтером".
Популярное сейчас
- Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2024
- Косырин: Ванат похож на игру бразильца Родриго из Реала
- СМИ о последнем матче Мудрика: Лает, но не кусается. Разочарующее, но увлекательное наблюдение
- Названа сумма, за которую Динамо готово отпустить Шапаренко
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО