Сработала связка Бондаренко-Крыськив. Шахтер на 25 минуте удвоил преимущество в матче против Александрии

"Александрия" встречается с "Шахтером" в матче четвертого тура УПЛ. На 25 минуте "горняки" сделали счет 2:0 в свою пользу.

Бондаренко отдал передачу в штрафную, после чего Крыськив принял мяч и отправил его под перекладину. "Горнякам" в этом эпизоде ​​помог незначительный рикошет от ноги Шабанова, который несколькими минутами ранее оформил автогол.

Для обоих – Крыськива и Бондаренко – эти голевые действия стали первыми в текущем сезоне.

UA-Футбол проводит текстовую трансляцию матча между "Александрией" и "Шахтером".