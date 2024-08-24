Шахтер привез гол сам себе. Александрия сократила отрыв в счете - ВИДЕО

"Александрия" и "Шахтер" играют в рамках четвертого тура УПЛ. На 37 минуте "горожане" уменьшили отрыв в счете.

"Горняки" разыгрывали мяч у своих ворот под прессингом соперника. В итоге Азаров ошибся и отдал пас на Филиппова. Тот перекинул Ризныка и пробил в пустые ворота.

Это первый гол для Александра после перехода в "Александрию". До этого он отличился ассистом против "Зари".

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