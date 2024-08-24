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Шахтер привез гол сам себе. Александрия сократила отрыв в счете - ВИДЕО

Премьер-лига

Прессинг "горожан" сработал

Шахтер привез гол сам себе. Александрия сократила отрыв в счете - ВИДЕО

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
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"Александрия" и "Шахтер" играют в рамках четвертого тура УПЛ. На 37 минуте "горожане" уменьшили отрыв в счете.

"Горняки" разыгрывали мяч у своих ворот под прессингом соперника. В итоге Азаров ошибся и отдал пас на Филиппова. Тот перекинул Ризныка и пробил в пустые ворота.

Это первый гол для Александра после перехода в "Александрию". До этого он отличился ассистом против "Зари".

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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