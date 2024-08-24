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Шахтер привез гол сам себе. Александрия сократила отрыв в счете - ВИДЕО
Прессинг "горожан" сработал
scdnipro1.com.ua
"Александрия" и "Шахтер" играют в рамках четвертого тура УПЛ. На 37 минуте "горожане" уменьшили отрыв в счете.
"Горняки" разыгрывали мяч у своих ворот под прессингом соперника. В итоге Азаров ошибся и отдал пас на Филиппова. Тот перекинул Ризныка и пробил в пустые ворота.
Это первый гол для Александра после перехода в "Александрию". До этого он отличился ассистом против "Зари".
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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