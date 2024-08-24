Гол тура? Александрия эффектно сравняла счет в матче против Шахтера - ВИДЕО

"Александрия" и "Шахтер" встречаются на стадионе "Ника" в календарном матче четвертого тура УПЛ. На 41-й минуте хозяева сравняли цифры на табло.

Прекрасный гол забил полузащитник "горожан" Иван Калюжный. Он принял пас от Беззеры, по футзальному обработал мяч и с метров 27 отправил его в правую девятку. Круглый залетел от штанги в ворота.

Это первое результативное действие хавбека за последние два сезона. В текущем чемпионате предыдущие два матча он провел от старта до конца.

Добавим, что “Александрия” по состоянию на 36 минуту проигрывала 0:2, но за четыре минуты сравняла счет.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.