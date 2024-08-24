  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гол тура? Александрия эффектно сравняла счет в матче против Шахтера - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гол тура? Александрия эффектно сравняла счет в матче против Шахтера - ВИДЕО

Премьер-лига

Два точных удара за четыре минуты

Гол тура? Александрия эффектно сравняла счет в матче против Шахтера - ВИДЕО

Фото: ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" и "Шахтер" встречаются на стадионе "Ника" в календарном матче четвертого тура УПЛ. На 41-й минуте хозяева сравняли цифры на табло.

Прекрасный гол забил полузащитник "горожан" Иван Калюжный. Он принял пас от Беззеры, по футзальному обработал мяч и с метров 27 отправил его в правую девятку. Круглый залетел от штанги в ворота.

Это первое результативное действие хавбека за последние два сезона. В текущем чемпионате предыдущие два матча он провел от старта до конца.

Добавим, что “Александрия” по состоянию на 36 минуту проигрывала 0:2, но за четыре минуты сравняла счет.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Филиппов забил два гола Шахтеру на старте второго тайма. Александрия ведет в счете 4:2 – ВИДЕО
yellow-arrow
Шахтер привез гол сам себе. Александрия сократила отрыв в счете - ВИДЕО
yellow-arrow
Главный матч тура. Текстовый онлайн поединка УПЛ Александрия - Шахтер
Шахтер (Донецк) ФК Александрия Иван Калюжный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости