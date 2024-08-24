Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гол тура? Александрия эффектно сравняла счет в матче против Шахтера - ВИДЕО
Два точных удара за четыре минуты
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" и "Шахтер" встречаются на стадионе "Ника" в календарном матче четвертого тура УПЛ. На 41-й минуте хозяева сравняли цифры на табло.
Прекрасный гол забил полузащитник "горожан" Иван Калюжный. Он принял пас от Беззеры, по футзальному обработал мяч и с метров 27 отправил его в правую девятку. Круглый залетел от штанги в ворота.
Это первое результативное действие хавбека за последние два сезона. В текущем чемпионате предыдущие два матча он провел от старта до конца.
Добавим, что “Александрия” по состоянию на 36 минуту проигрывала 0:2, но за четыре минуты сравняла счет.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Популярное сейчас
- Александрия - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2024
- СМИ о последнем матче Мудрика: Лает, но не кусается. Разочарующее, но увлекательное наблюдение
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО