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Филиппов забил два гола Шахтеру на старте второго тайма. Александрия ведет в счете 4:2 – ВИДЕО
Безумный матч на стадионе "Ника"
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" и "Шахтер" проводят матч в рамках четвертого тура УПЛ. По состоянию на 25 минуту "горняки" вели в счете 2:0, но команды на перерыв ушли при равных цифрах на табло.
А сразу после перерыва "горожане" вышли вперед. Бондарь сыграл рукой в своей штрафной, после чего Филиппов реализовал пенальти. Ризнык прикоснулся к мячу, но парировать не смог.
На 57-й минуте Филиппов оформил хет-трик (ещё один гол в первом тайме). На этот раз "Александрия" поймала "Шахтер" на контратаке, которую Александр и завершил.
Таким образом Филиппов возглавил бомбардирскую гонку УПЛ с тремя голами в активе.
За ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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