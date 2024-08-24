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Филиппов забил два гола Шахтеру на старте второго тайма. Александрия ведет в счете 4:2 – ВИДЕО

Премьер-лига

Безумный матч на стадионе "Ника"

Филиппов забил два гола Шахтеру на старте второго тайма. Александрия ведет в счете 4:2 – ВИДЕО

Фото: ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" и "Шахтер" проводят матч в рамках четвертого тура УПЛ. По состоянию на 25 минуту "горняки" вели в счете 2:0, но команды на перерыв ушли при равных цифрах на табло.

А сразу после перерыва "горожане" вышли вперед. Бондарь сыграл рукой в ​​своей штрафной, после чего Филиппов реализовал пенальти. Ризнык прикоснулся к мячу, но парировать не смог.

На 57-й минуте Филиппов оформил хет-трик (ещё один гол в первом тайме). На этот раз "Александрия" поймала "Шахтер" на контратаке, которую Александр и завершил.

Таким образом Филиппов возглавил бомбардирскую гонку УПЛ с тремя голами в активе.

За ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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