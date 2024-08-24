Педриньо забил дебютный гол за Шахтер после возвращения – ВИДЕО

"Александрия" и "Шахтер" завершили свой матч четвертого тура УПЛ. Точку в поединке на 90+5 минуте встречи поставил Педриньо.

Бразилец завершил атаку "горняков" эффектным ударом. Он в касание пробил с линии штрафной и попал в левую девятку.

Это первый гол Педриньо после возвращения в "Шахтер". Правда, в его активе уже две результативные передачи.

Окончательный счет встречи 4:3 в пользу "Александрии".