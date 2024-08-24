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Педриньо забил дебютный гол за Шахтер после возвращения – ВИДЕО
Красиво, но "Александрия" все равно победила
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Александрия" и "Шахтер" завершили свой матч четвертого тура УПЛ. Точку в поединке на 90+5 минуте встречи поставил Педриньо.
Бразилец завершил атаку "горняков" эффектным ударом. Он в касание пробил с линии штрафной и попал в левую девятку.
Это первый гол Педриньо после возвращения в "Шахтер". Правда, в его активе уже две результативные передачи.
Окончательный счет встречи 4:3 в пользу "Александрии".
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