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Педриньо забил дебютный гол за Шахтер после возвращения – ВИДЕО

Премьер-лига

Красиво, но "Александрия" все равно победила

Педриньо забил дебютный гол за Шахтер после возвращения – ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" и "Шахтер" завершили свой матч четвертого тура УПЛ. Точку в поединке на 90+5 минуте встречи поставил Педриньо.

Бразилец завершил атаку "горняков" эффектным ударом. Он в касание пробил с линии штрафной и попал в левую девятку.

Это первый гол Педриньо после возвращения в "Шахтер". Правда, в его активе уже две результативные передачи.

Окончательный счет встречи 4:3 в пользу "Александрии".

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