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Все-таки Одесса. Петряк сегодня присоединится к Черноморцу

Премьер-лига

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Все-таки Одесса. Петряк сегодня присоединится к Черноморцу

Фото: ФК Полісся

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Вингер "Шахтера" Иван Петряк сегодня приедет на базу "Черноморца" в Совиньон. Об этом сообщает ТаТоТаке.

"Горняки" договорились с "моряками" об арендном соглашении до конца осенней части сезона.

Петряк сможет дебютировать за новую команду уже в понедельник – тогда подопечные Бабича сыграют в выездном поединке против “Левого берега”.

В начале августа Иван уже тренировался с “Черноморцем”, но потом снова вернулся в Киев.

Текущий контракт Петряка с "моряками" действует до лета 2026 года.

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Иван Петряк Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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