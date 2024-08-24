Все-таки Одесса. Петряк сегодня присоединится к Черноморцу

Вингер "Шахтера" Иван Петряк сегодня приедет на базу "Черноморца" в Совиньон. Об этом сообщает ТаТоТаке.

"Горняки" договорились с "моряками" об арендном соглашении до конца осенней части сезона.

Петряк сможет дебютировать за новую команду уже в понедельник – тогда подопечные Бабича сыграют в выездном поединке против “Левого берега”.

В начале августа Иван уже тренировался с “Черноморцем”, но потом снова вернулся в Киев.

Текущий контракт Петряка с "моряками" действует до лета 2026 года.