Кривбасс - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Для "Ингульца" следующий матч станет четвёртым подряд на чужом стадионе в новом сезоне УПЛ. В этот раз коллективу из Петрово будет противостоять бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата - "Кривбасс".

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Поединок "Кривбасс" — "Ингулец" состоится в воскресенье, 25 августа на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00.