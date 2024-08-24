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Кривбасс - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Для "Ингульца" следующий матч станет четвёртым подряд на чужом стадионе в новом сезоне УПЛ. В этот раз коллективу из Петрово будет противостоять бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата - "Кривбасс".
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Поединок "Кривбасс" — "Ингулец" состоится в воскресенье, 25 августа на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир,
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