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Полесье - Оболонь:. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Оболонь:. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В очередном матче 4-го тура чемпионата Украины киевская "Оболонь" будет иметь возможность в конце концов одержать свою первую победу в этой кампании. Команда Валерия Иващенко приедет в гости к житомирскому "Полесью".
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После сенсационной победы над действующим чемпионом в лице донецкого "Шахтера" подопечные Имада Ашура забуксовали и расписали ничью с "Ингульцом" (1:1). В свою очередь, "пивовары“ в предыдущий уик-энд на выезде уступили полтавской "Ворскле" (0:2).
Поединок 4-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Оболонь" состоится в воскресенье, 25-го августа 2024-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Житомире, на "Центральном городском стадионе".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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