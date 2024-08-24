Полесье - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.08.2024

Для одних эта встреча - возможность закрепиться среди лидеров и набрать игровые кондиции. Для других - шанс наконец-то одержать первую победу в этой кампании и оттолкнуться от дна таблицы украинского первенства. В поединке 4-го тура родной УПЛ житомирское "Полесье" Имада Ашура будет принимать киевскую "Оболонь" под руководством Валерия Иващенко.

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4-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 25-е августа

Житомир, "Центральный городской стадион"

Арбитр: Коваленко Андрей

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Полесье": последние новости

"Разгрузившись" от лишней ответственности, благодаря вылету из еврокубков, "Полесье" начало набирать очки в национальном первенстве.

Сначала житомирские "волки" в гостях неожиданно минимально обыграли действующего чемпиона в лице донецкого "Шахтера" (1:0). А в предыдущий уик-энд подопечные Имада Ашура разошлись миром с новичком УПЛ - "Ингульцом" из поселка Петрово (1:1).

Сейчас "Полесье" все еще проходит процесс перестройки и адаптации под требования нового наставника. Поэтому, на данном этапе сезона, все еще сложно сказать, какой потолок возможностей у этой версии ростера житомирского клуба. Впрочем, при любых обстоятельствах, соперник уровня "Оболони" не должен доставлять проблем для "Полесья". Конечно, если "волки" все еще декларируют для себя максимальные задачи и позиции.

Определенный класс и уровень исполнителей у команды Ашура точно есть. Вопрос в том, как специалист этими ресурсами распорядится, и сможет ли построить что-то более-менее структурное и организованное. И самое главное, поставить это на регулярный поток по получению очков.

Ориентировочный состав "Полесья: Кудрик, Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Смоляков, Леднев, Бабенко, Мустафаев, Гуцуляк, Бристрич, Назаренко.

"Оболонь": последние новости

Не успел полноценно раскрыться этот сезон, как "пивовары" уже достаточно крепко, снова, "закрепились" в числе аутсайдеров. Сейчас в активе команды Иващенко лишь один зачетный балл за три тура.

В первом туре "пивовары" вроде бы неплохо стартовали с результативной ничьей в родных стенах с ковалевским "Колосом" (2:2). Но дальше последовали два "сухих" поражения. Во Львове был погром от "Руха" - 0:4. А на прошлой неделе "Оболонь" уступила на выезде полтавской "Ворскле" (0:2).

Хотя, как раз в поединке против Сергея Долганского киевляне имели реальные шансы зацепиться за ничейный результат, однако другой Сергей - главный арбитр того поединка Задиран не поставил пенальти в ворота полтавчан из-за фантомной руки Суханова. Обидно, конечно, однако в целом "Оболонь" кроме преславутого характера и желания, ничем не удивляет. Максимально простая игра, большое количество борьбы и как итог - отсутствие положительного результата.

И пока вообще не просматривается то, что эта негативная тенденция будет прервана именно в поединке с житомирскими "волками" Имада Ашура.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоровский, Дубко, Курко, Карась, Осман, Витенчук, Мороз, Приймак, Мединский, Тарануха, Суханов.

"Полесье" - "Оболонь". Личные встречи

Примечательно, что общая статистика очных противостояний именно на стороне "пивоваров". "Оболонь" набила эти результаты еще во времена выступлений обоих коллективов в Первой лиге.

Статистика очных поединков:

Победы: 2:6

2:6 Забитые мячи: 6:13

6:13 В среднем голов за матч: 0.67 - 1.44

0.67 - 1.44 Самая большая победа: 2:0 - 1:4

"Полесье" - "Оболонь". Последние официальные матчи

"Полесье":

"Оболонь":

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Турнирное положение команд

"Полесье" пока провело лишь два матча, в которых набрало 4 очка. В свою очередь, "Оболонь" за три тура разжилась лишь одним очком зачетным баллом.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 3 3 0 0 8-4 9 2 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 3 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 4 ЛНЗ 3 2 0 1 4-3 6 5 Заря 3 2 0 1 4-3 6 6 Кривбасс 3 2 0 1 3-3 6 7 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 8 Карпаты 3 1 1 1 4-3 4 9 Полесье 2 1 1 0 2-1 4 10 Рух 2 1 0 1 5-3 3 11 Черноморец 3 1 0 2 1-2 3 12 Колос 3 0 2 1 2-3 2 13 Ингулец 3 0 2 1 2-3 2 14 Верес 3 0 1 2 1-4 1 15 Оболонь 3 0 1 2 2-8 1 16 Левый Берег 3 0 0 3 0-5 0

"Полесье" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты

"Полесье" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Ожидаемо, что учитывая домашний статус поединка и расклад сил, букмекеры считают явным фаворитом этого противостояния "Полесье". И, честно говоря, трудно не согласиться и назвать причины, и аргументы, из-за или благодаря которым триумф добудут именно "пивовары" Валерия Иващенко. Оптимистичным сценарием для "Оболони" будет проведенное взятие ворот "волков".