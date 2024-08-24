Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.08.2024
Полесье - Оболонь. Прогноз и анонс матча ⋉ 25.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Для одних эта встреча - возможность закрепиться среди лидеров и набрать игровые кондиции. Для других - шанс наконец-то одержать первую победу в этой кампании и оттолкнуться от дна таблицы украинского первенства. В поединке 4-го тура родной УПЛ житомирское "Полесье" Имада Ашура будет принимать киевскую "Оболонь" под руководством Валерия Иващенко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
4-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 25-е августа
Житомир, "Центральный городской стадион"
Арбитр: Коваленко Андрей
"Полесье" 13:00 "Оболонь"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Полесье": последние новости
"Разгрузившись" от лишней ответственности, благодаря вылету из еврокубков, "Полесье" начало набирать очки в национальном первенстве.
Сначала житомирские "волки" в гостях неожиданно минимально обыграли действующего чемпиона в лице донецкого "Шахтера" (1:0). А в предыдущий уик-энд подопечные Имада Ашура разошлись миром с новичком УПЛ - "Ингульцом" из поселка Петрово (1:1).
Сейчас "Полесье" все еще проходит процесс перестройки и адаптации под требования нового наставника. Поэтому, на данном этапе сезона, все еще сложно сказать, какой потолок возможностей у этой версии ростера житомирского клуба. Впрочем, при любых обстоятельствах, соперник уровня "Оболони" не должен доставлять проблем для "Полесья". Конечно, если "волки" все еще декларируют для себя максимальные задачи и позиции.
Определенный класс и уровень исполнителей у команды Ашура точно есть. Вопрос в том, как специалист этими ресурсами распорядится, и сможет ли построить что-то более-менее структурное и организованное. И самое главное, поставить это на регулярный поток по получению очков.
Ориентировочный состав "Полесья: Кудрик, Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Смоляков, Леднев, Бабенко, Мустафаев, Гуцуляк, Бристрич, Назаренко.
"Оболонь": последние новости
Не успел полноценно раскрыться этот сезон, как "пивовары" уже достаточно крепко, снова, "закрепились" в числе аутсайдеров. Сейчас в активе команды Иващенко лишь один зачетный балл за три тура.
В первом туре "пивовары" вроде бы неплохо стартовали с результативной ничьей в родных стенах с ковалевским "Колосом" (2:2). Но дальше последовали два "сухих" поражения. Во Львове был погром от "Руха" - 0:4. А на прошлой неделе "Оболонь" уступила на выезде полтавской "Ворскле" (0:2).
Хотя, как раз в поединке против Сергея Долганского киевляне имели реальные шансы зацепиться за ничейный результат, однако другой Сергей - главный арбитр того поединка Задиран не поставил пенальти в ворота полтавчан из-за фантомной руки Суханова. Обидно, конечно, однако в целом "Оболонь" кроме преславутого характера и желания, ничем не удивляет. Максимально простая игра, большое количество борьбы и как итог - отсутствие положительного результата.
И пока вообще не просматривается то, что эта негативная тенденция будет прервана именно в поединке с житомирскими "волками" Имада Ашура.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоровский, Дубко, Курко, Карась, Осман, Витенчук, Мороз, Приймак, Мединский, Тарануха, Суханов.
"Полесье" - "Оболонь". Личные встречи
Примечательно, что общая статистика очных противостояний именно на стороне "пивоваров". "Оболонь" набила эти результаты еще во времена выступлений обоих коллективов в Первой лиге.
Статистика очных поединков:
"Полесье" - "Оболонь". Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
"Полесье" пока провело лишь два матча, в которых набрало 4 очка. В свою очередь, "Оболонь" за три тура разжилась лишь одним очком зачетным баллом.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|2
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|3
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|4
|ЛНЗ
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|5
|Заря
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|6
|Кривбасс
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|7
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|8
|Карпаты
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9
|Полесье
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|10
|Рух
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|11
|Черноморец
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|12
|Колос
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|13
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|14
|Верес
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|15
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|16
|Левый Берег
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
"Полесье" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты
"Полесье" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:1. Ожидаемо, что учитывая домашний статус поединка и расклад сил, букмекеры считают явным фаворитом этого противостояния "Полесье". И, честно говоря, трудно не согласиться и назвать причины, и аргументы, из-за или благодаря которым триумф добудут именно "пивовары" Валерия Иващенко. Оптимистичным сценарием для "Оболони" будет проведенное взятие ворот "волков".
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Гол тура? Александрия эффектно сравняла счет в матче против Шахтера - ВИДЕО
- Александрия - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинские военные впервые применили новое оружие Паляница. Прилет зафиксирован в Воронежской области РФ
- WBC ультрас Динамо: Григорий Суркис действует вразрез с национальными интересами Украины
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Комментарии 4