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Тренер вратарей Карпат: Нам не хватило контрольных матчей, чтобы узнать возможности каждого игрока
Шуст вспомнил, как воспринял предложение от зелено-белых возглавить молодежку
Фото: Карпати
Тренер вратарей "Карпат" Богдан Шуст рассказал о том, как тренерский штаб во главе с Владиславом Лупашко получил предложение возглавить "Карпаты".
"Конечно неожиданно было. В общем, понимая, что есть перспектива и созданы условия для роста, предложение рассматривали хорошо. Субъективно я прекрасно это воспринял, для меня это идеальный вариант: U-19, или там U-17 - для штаба это отличный вариант проявить и зарекомендовать себя. Фантастические условия созданы, все есть. Полностью все условия для развития.
Я в переговорных процессах участия не принимал. Но в общем, когда тебя берут в U-19, где-то с перспективой первой команды, ты понимаешь, что работаешь с U-19. И ты работаешь, не думая о первой команде, а ты работаешь в U-19, потому что ты должен делать тех футболистов лучше. Как оно развивалось? Честно, я пришел... Я не думал.
Очками довольны, но нас больше интересует качество игры, которое позволит нам зарабатывать очки через качественную игру. Как игроки воспринимают наши требования? Понимание появляется, но нужно время.
Нам не хватило контрольных матчей, чтобы узнать возможности каждого игрока именно в коллективных действиях, потому что понимаем, что наши требования не для простого футбола. Будет достаточно большое количество ошибок, но со временем их будет становиться меньше", — сказал Шуст.
Напомним, ранее львовской командой руководил Мирон Маркевич, но в середине июля 2024 73-летний специалист покинул пост главного тренера "Карпат". Сейчас "Карпаты" занимают восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав за три тура четыре зачетных балла.
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