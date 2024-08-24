  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер вратарей Карпат: Нам не хватило контрольных матчей, чтобы узнать возможности каждого игрока
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер вратарей Карпат: Нам не хватило контрольных матчей, чтобы узнать возможности каждого игрока

Премьер-лига

Шуст вспомнил, как воспринял предложение от зелено-белых возглавить молодежку

Тренер вратарей Карпат: Нам не хватило контрольных матчей, чтобы узнать возможности каждого игрока

Фото: Карпати

Новина українською

Тренер вратарей "Карпат" Богдан Шуст рассказал о том, как тренерский штаб во главе с Владиславом Лупашко получил предложение возглавить "Карпаты".

"Конечно неожиданно было. В общем, понимая, что есть перспектива и созданы условия для роста, предложение рассматривали хорошо. Субъективно я прекрасно это воспринял, для меня это идеальный вариант: U-19, или там U-17 - для штаба это отличный вариант проявить и зарекомендовать себя. Фантастические условия созданы, все есть. Полностью все условия для развития.

Я в переговорных процессах участия не принимал. Но в общем, когда тебя берут в U-19, где-то с перспективой первой команды, ты понимаешь, что работаешь с U-19. И ты работаешь, не думая о первой команде, а ты работаешь в U-19, потому что ты должен делать тех футболистов лучше. Как оно развивалось? Честно, я пришел... Я не думал.

Очками довольны, но нас больше интересует качество игры, которое позволит нам зарабатывать очки через качественную игру. Как игроки воспринимают наши требования? Понимание появляется, но нужно время.

Нам не хватило контрольных матчей, чтобы узнать возможности каждого игрока именно в коллективных действиях, потому что понимаем, что наши требования не для простого футбола. Будет достаточно большое количество ошибок, но со временем их будет становиться меньше", — сказал Шуст.

Напомним, ранее львовской командой руководил Мирон Маркевич, но в середине июля 2024 73-летний специалист покинул пост главного тренера "Карпат". Сейчас "Карпаты" занимают восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав за три тура четыре зачетных балла.

По теме
yellow-arrow
Полесье - Оболонь:. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Кривбасс - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Все-таки Одесса. Петряк сегодня присоединится к Черноморцу
Владислав Лупашко Богдан Шуст Карпати
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Брутальний футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости