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Филиппов стал лишь третьим игроком, оформившим хет-трик в ворота Шахтера в чемпионате Украины

Премьер-лига
Обновлено

Его команда победила 4:3

Филиппов стал лишь третьим игроком, оформившим хет-трик в ворота Шахтера в чемпионате Украины

Фото - ФК Олександрія / автор невідомий

Новина українською

В четвертом туре чемпионата Украины 2024/25 "Александрия" победила "Шахтер" 4:3. Хет-триком в этом матче отметился нападающий александрийцев Александр Филлипов.

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Он стал лишь третьим игроком в чемпионате Украины, который трижды забивал в ворота "горняков". Ранее хет-трики делали Олег Ящук в составе тернопольской "Нивы" (25-е июля 1995, "Нива" - "Шахтер" 4:2) и Андрей Тотовицкий (15-е мая 2016, "Заря" - "Шахтер", 3:2).

Отметим, что в четырех турах текущего чемпионата "Шахтер" набрал лишь шесть очков – половину из возможного. "Александрия" же со стопроцентным показателем пока возглавляет турнирную таблицу.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 16:40
Браво Филиппов! Сделать хет-трик в ворота ахметостадо это дорогого стоит! Твой прадедушка Сергей Николаевич он же Киса гордился бы своим правнуком!
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 16:40
Браво Филиппов! Сделать хет-трик в ворота ахметостадо это дорогого стоит! Твой прадедушка Сергей Николаевич он же Киса гордился бы своим правнуком!
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1
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.08.2024 в 16:54
...57-років... гомосексуаліст... повірив в "руський мір".. прийшлось тікати з рідного Харкова в бєлгород... чогось навіть жалко цього підера...
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1
1
aleks68
24.08.2024 в 17:06
сдохни падаль
sticker
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