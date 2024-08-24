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Филиппов стал лишь третьим игроком, оформившим хет-трик в ворота Шахтера в чемпионате Украины
Его команда победила 4:3
Фото - ФК Олександрія / автор невідомий
В четвертом туре чемпионата Украины 2024/25 "Александрия" победила "Шахтер" 4:3. Хет-триком в этом матче отметился нападающий александрийцев Александр Филлипов.
Он стал лишь третьим игроком в чемпионате Украины, который трижды забивал в ворота "горняков". Ранее хет-трики делали Олег Ящук в составе тернопольской "Нивы" (25-е июля 1995, "Нива" - "Шахтер" 4:2) и Андрей Тотовицкий (15-е мая 2016, "Заря" - "Шахтер", 3:2).
Отметим, что в четырех турах текущего чемпионата "Шахтер" набрал лишь шесть очков – половину из возможного. "Александрия" же со стопроцентным показателем пока возглавляет турнирную таблицу.
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