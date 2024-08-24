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Филиппов - о победе над Шахтером: Мы понимали против кого мы играем, поэтому была запредельная мотивация

Премьер-лига

Нападающий оформил хет-трик в ворота чемпиона

Филиппов - о победе над Шахтером: Мы понимали против кого мы играем, поэтому была запредельная мотивация

Фото - ФК Олександрія / автор невідомий

Новина українською

Нападающий "Александрии" Александр Филиппов поделился впечатлениями от победы над "Шахтером" (4:3) в матче 4-го тура УПЛ. Футболист в этой игре оформил хет-трик.

"Спасибо за поздравления, но герой матча сегодня не я, а вся команда и наши болельщики. Мы понимали, что сегодня первая игра сезона дома, такой праздник, я всех поздравляю с Днем Независимости Украины. Поздравляю всех украинцев, наш город и наших ребят.

Мы понимали против кого мы играем, поэтому была запредельная мотивация. Хорошо, что так получилось. Это показывает, что мы настоящая команда.

Приятные впечатления, потому что победили "Шахтер". Такая феерическая победа, потому что уступали, не все удавалось, проигрывали 0:2, но немного наверстали. Начали немножко больше прессинговать и накрывать соперника. Хорошо, что смогли сравнять счет до перерыва.

Во время перерыва тренер внес какие-то коррективы, и мы этим воспользовались. Ротань в перерыве настраивал нас только на победу. Мы понимали, что можно играть, что игра дается. Поговорили с ребятами, что надо прессинговать и идти вперед, тогда моменты обязательно будут", - сказал Филиппов.

"Александрия" победила 3 стартовые игры из 3-х. Команда получила максимум очков и по состоянию на сейчас лидирует в чемпионате.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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