Тренер по физподготовке Полесья: В плане физики все команды УПЛ очень хорошо готовы

Руководитель департамента физической подготовки "Полесья" Кристиан Мачин рассказал о работе футболистов накануне матча с "Оболонью" в рамках 4-го тура УПЛ.

- Опять накануне матча команда тренируется на поле "Центрального" в Житомире, насколько довольны газоном?

- Никаких претензий по качеству газона нет. Единственное: поле было сделано по новым технологиям и мы приняли решение дать игрокам немножко больше времени, чтобы адаптироваться к полю и почувствовать его. Если есть такая возможность, то мы решили ею воспользоваться, чтобы лучше адаптироваться и привыкнуть к полю.

- В контексте физических нагрузок недельный цикл был обычным или были особенности?

- Неделя была достаточно длинной, поэтому мы смогли равномерно распределить нагрузки. Не могу сказать, что мы делали что-то особенное или акцентированное на определенном навыке. В воскресенье игра, поэтому сейчас нагрузка будет снижаться. Мы хотим, чтобы футболисты подошли к матчу свежими.

- "Оболонь" в основном играет в силовой футбол, против подобных соперников легче играть или наоборот?

- Судя по тому, что я смог увидеть на видео, потому что сыграли мы не так много матчей, могу сказать, что с большинством команд УПЛ играть нелегко. В плане физики все очень хорошо готовы. Я не буду говорить будет легче или сложнее, но я верю в своих игроков, эта вера непоколебима, потому что я вижу их каждый день на тренировках. Обычно мы стараемся навязывать свой футбол, но если все же соперник предлагает силовой футбол, то мы можем приспособиться и к этому. Физически игроки полностью готовы к матчу, поэтому смотрим на матч с "Оболонью" с позитивом.

- Кристиан, вы пополнили тренерский штаб "Полесья" этим летом. Как вам атмосфера на домашних матчах "Полесья2 в Житомире, насколько вам удалось адаптироваться?

- Я бы вспомнил матчи Лиги Конференций и выездной поединок с "Шахтером". Вы тоже были свидетелями того, как безумно нас поддерживали болельщики. А на домашнем стадионе мы почувствовали полное единство с трибунами, атмосфера прекрасная. Считаю, что у нас есть возможность добавить радости фанатам тремя очками и победой. Надо отблагодарить их за то, что с самого начала сезона как заграницей, так и в Украине, они с нами.