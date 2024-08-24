Ермаков: Ротань в перерыве сказал, чтобы мы продолжали играть так же - агрессивно и интенсивно

Голкипер "Александрии" Георгий Ермаков поделился впечатлениями от победы над "Шахтером" (4:3) в 4-м туре УПЛ.

"Впечатления максимально положительные, потому что отыграться с 0:2 против чемпиона Украины очень дорогого стоит. Только позитив.

Ротань в перерыве сделал несколько корректив по игре и сказал, чтобы мы продолжали играть так же - агрессивно и интенсивно.

Всегда приятно играть с болельщиками, особенно с фанатским сектором. Неважно, как складывалась игра, мы проигрывали 0:2, но их все равно было слышно. Спасибо им за такую поддержку и преданность, за то, что они всегда с нами", - сказал вратарь.