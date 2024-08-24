Макуана: Сейчас, возможно, я готов на 80 процентов

Нападающий "Полесья" Бени Макуана оценил свое физическое состояние после длительной травмы и рассказал о подготовке к матчу против "Оболони" в рамках 4-го тура УПЛ.

- Расскажи о недельном тренировочном цикле накануне матча с "Оболонью".

- Перед началом цикла было два выходных дня, поэтому было достаточно времени на восстановление. Мы ударно начали эту неделю и плодотворно провели ее с точки зрения игровых моментов, тактических моментов и скоростно-силовой работы. Была проделана хорошая работа, считаю, мы должны выйти на поле и сделать то, что имеем. Никто не сомневается в том, что мы должны брать 3 очка и победу.

- Болельщики постоянно переживают за твое состояние, ведь ты не так давно восстановился. Насколько процентов оценил бы свою готовность?

- Хочу заверить фанов, что сейчас мое участие в играх проходит без рисков. Мне нужно время, потому что я не успел пройти весь цикл предсезонной подготовки вместе с командой. Я приехал и начал работать чуть позже, я не играл в контрольных матчах, поэтому сейчас мне важно почувствовать игровой ритм. Пока есть немного времени в каждой игре и от матча к матчу количество времени растет. Сейчас, возможно, я на 80 процентов готов, но я доверяю нашему медицинскому штабу, а процесс идет как и должен идти. Пока я не готов играть в стартовом составе, надеюсь, что со временем я смогу доказать тренерскому штабу, что могу играть в старте.

- Ничья в матче с "Ингульцом" дополнительно мотивирует?

- Мы вынесли хороший урок из той игры. Конечно, результат получился не таким, которого все ожидали. Но 1 очко - это лучше, чем ничего. Та игра уже в прошлом, а сейчас лучшее решение - сконцентрироваться на игре с "Оболонью". Считаю, что информация, которую мы получили от тренерского штаба после прошлого матча очень полезна, а результат ближайшего поединка будет лучше.

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- Бени, ты уже играл против "Оболони", какую характеристику можешь дать сопернику?

- Для себя я решил, что не буду разделять команды в УПЛ на ведущих и середнячков. Уровень в чемпионате Украины таков, что кроме "Шахтера" и "Динамо", которые являются лидерами, все коллективы демонстрируют одинаково хороший уровень технико-тактической грамотности и имеют хорошие физические качества. Ни при каких обстоятельствах не надо думать, что это команда из нижней части таблицы, только показав максимум мы сможем взять 3 очка.