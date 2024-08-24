Пушич - о поражении от Александрии: Конечно, не обошлось без доли везения, но и его нужно заслужить

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал поражение команды от "Александрии" (3:4) в матче 4-го тура УПЛ.

- Чего не хватило вашей команде, которая готовится к выступлениям на основном этапе Лиги чемпионов, чтобы, ведя в счете 2:0, добиться приемлемого для себя результата?

- Я и моя команда не должны думать о европейских соревнованиях по состоянию на данный момент. Сейчас мы заняты игрой на уровне национального чемпионата, который является на самом деле сложным. Это первое. Во-вторых, когда вы играете в такой замечательный футбол, как мы сыграли в первой половине встречи, имея преимущество 2:0, и после делаете из ничего подарки сопернику, таким образом вы также предоставляете им возможность перевернуть игру в плане морали. И когда происходит нечто подобное - вы играете фантастически, побеждаете со счетом 2:0, полностью контролируете игру и затем ошибаетесь таким образом, - в таком случае давайте не будем вести речь о Лиге чемпионов. И если это происходит, конечно, не обошлось без доли везения, но и его нужно заслужить. После этого вы пропускаете гол с расстояния где-то в 25 метров, ударом издали, и, как следствие, должны начинать все с самого начала. И мы были настроены на вторую половину встречи, хотя это и сложно, когда вы побеждаете 2:0, видеть потом на табло 2:2, это будет вызывать у вас настоящее удивление, это действительно сложно для вашей команды. Вполне вероятно, что мы способны полностью переиграть соперника, но и также помочь ему вернуться к игре.

Итак, вывод будет таким, что, конечно, команде сейчас не хватает стабильности, потому что, когда вы проводите первую часть игры на таком уровне, как сегодня, вы должны удерживать счет 2:0 и, возможно, даже улучшать добытый результат. Однако, как следствие, нам пришлось начинать все сначала во второй половине игры. Момент с назначенным пенальти стал роковым для нас. Я просматривал момент впоследствии, это пенальти, никаких вопросов к арбитру. Но после 2:0, всего преимущества по игре уже с 46-й минуты вы уступаете 2:3 - конечно, учитывая психологию, вы оказываетесь в состоянии катастрофы. Мы пробовали все, старались, выпустили всех наших атакующих игроков, могли отмечаться раньше. Когда проигрывали уже 2:4, то выполнили замены, усилили атакующее звено, но мы проиграли эту игру в первом тайме, и то, что мы сделали, - в это сложно поверить.

Итак, я считаю, что то, что произошло сегодня, - полностью провал одной команды. Я очень разочарован, для меня это гораздо хуже, чем чувствовать себя злым.