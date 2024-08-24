Ротань: Проигрывая 0:2, мы вырвали матч. Не назову много команд в Украине, которые побеждали Шахтер, проигрывая 0:2

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победный результат в матче 4-го тура УПЛ против "Шахтера" (4:3).

"Очень приятно побеждать, тем более чемпиона Украины, тем более самую играющую команду в Украине. Эмоций очень много.

Начало матча мы немножко потеряли, но эти два быстрых пропущенных гола подбодрили нас. Когда забили первый гол, то поверили, что можем больше. А когда мы сравняли счет, то во втором тайме психологическая ситуация была в нашу пользу.

Мне очень понравилась команда, особенно во втором тайме, в котором мы работали на оборону агрессивно и компактно, не садились низко и продолжали прессинговать соперника. Об этом мы и просили ребят. Все, что касается обороны, у нас получилось хорошо.

Что касается атакующего потенциала, нам однозначно нужно улучшаться. Но мы понимали, с кем мы играли. На сегодня я доволен тем, что мы победили. Но будем стремиться улучшать свою игру.

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Когда ты играешь против "Шахтера", то прежде всего нужен настрой. Настрой и характер сыграли ключевую роль. Проигрывая 0:2, мы вырвали матч. Не назову много команд в Украине, которые побеждали "Шахтер", проигрывая 0:2. Поэтому это очень положительный для нас момент. Вера в нас, в себя, в то, что мы делаем - главный плюс сегодняшнего матча", - сказал тренер.