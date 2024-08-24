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"Посмотрим, чем эта история закончится": Харатин прокомментировал информацию об отстранении от первой команды Колоса
Также есть слова спортивного директора
Фото: instagram.com/igor_kharatin
Полузащитник "Колоса" Игорь Харатин прокомментировал для Sport-express.ua информацию о якобы его конфликте с тренерским штабом и отстранении от первой команды.
"Сейчас я не буду ничего комментировать. Посмотрим, чем эта история закончится", - сказал Харатин.
Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий также неохотно прокомментировал ситуацию, отмечая, что Харатин является игроком ковалевского клуба.
"Откуда эта информация? Михаил Спиваковский? А-а-а-а-а-а. Могу дать вам номер Спиваковского, позвоните ему и спросите, почему он так сказал. Если что-то будет, то клуб официально об этом сообщит на нашем сайте. А пока что я не знаю, почему появилась такая информация.
Харатин - футболист нашего клуба "Колос". Точка! Не играл с "Оболонью"? Так решили. Ему дали отдохнуть. Если вы хотите узнать больше, спросите у Спиваковского. Если вы хотите официальную информацию, то клуб вам ее предоставит. А пока что нет смысла об этом разговаривать", - сказал Лисицкий.
После этого журналист Sport-express.ua Андрей Пискун уточнил ответ Лисицкого, на что тот снова начал ссылаться на сайт "Колоса".
- Так Харатин сейчас тренируется с первой командой или U-19?
- Я что, на допросе?
- Да нет, я задаю обычные журналистские вопросы по поводу Харатина.
- Я вам уже ответил: если будет официальная информация мы выложим ее на нашем сайте.
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