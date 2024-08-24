Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер набрал 6 очков в 4-х турах. В XXI веке это второй худший старт горняков в чемпионате
После 5:0 в Полтаве в подобное мало кто поверил бы
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В УПЛ только начался 4-й тур, а действующий чемпион потерпел уже второе поражение. На счету подопечных Пушича 6 очков. Если бы "оранжево-черные" не дожали "Левый Берег" на минувших выходных, то ситуация была бы совсем нетипичной для украинского гранда.
В XXI веке донецкий клуб только в сезоне 2008/09 стартовал еще хуже. Тогда "Шахтер" на аналогичном этапе заработал всего 5 пунктов. Сначала коллектив сенсационно уступил "Львову" (0:2), затем расписал ничью с "Карпатами" (1:1), разгромил "Ильичевец" (3:0) и потерял очки с "Днепром" (0:0).
Впрочем, именно в упомянутом сезоне "горняки" выиграли Кубок УЕФА.
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. Видео голов и обзор матча
- УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. А король то голый!
- Гол тура? Александрия эффектно сравняла счет в матче против Шахтера - ВИДЕО
- Идеальный старт и лидерство Александрии. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО