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Филиппов: Понимали, что Шахтеру нельзя давать свободу движения, пространства и свободно дышать
Автор хет-трика – об исторической победе
fco.com.ua
Александр Филиппов раскрыл секреты сегодняшней виктории.
“Впечатления только приятные. Сначала не все удавалось, но хорошо, что мы смогли переломить ход игры и вырвать важную победу для наших болельщиков. Также, имея возможность, я хотел бы поздравить всех украинцев с сегодняшним праздником, с Днем Независимости.
Мы победили за счет команды и нашего характера, за счет того, что выходим на поле и играем друг за друга, хорошо, что это помогло нам сегодня получить положительный результат".
"Мы понимали, что такой команде, как "Шахтер", нельзя давать свободу движения и пространства, нельзя давать свободно дышать. В перерыве мы внесли коррективы в нашу игру.
[О моменте с третьим голом] Было очень тяжело, сначала я очень удивился наличию свободной зоны и провала в обороне "Шахтера", но я счастлив, что так получилось и мне удалось забить три мяча”, – заявил нападающий.
Филлипов забил в УПЛ 34 гола в 93 матчах.
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