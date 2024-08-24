Филиппов: Понимали, что Шахтеру нельзя давать свободу движения, пространства и свободно дышать

Александр Филиппов раскрыл секреты сегодняшней виктории.

“Впечатления только приятные. Сначала не все удавалось, но хорошо, что мы смогли переломить ход игры и вырвать важную победу для наших болельщиков. Также, имея возможность, я хотел бы поздравить всех украинцев с сегодняшним праздником, с Днем Независимости.

Мы победили за счет команды и нашего характера, за счет того, что выходим на поле и играем друг за друга, хорошо, что это помогло нам сегодня получить положительный результат".