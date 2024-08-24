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Филиппов: Понимали, что Шахтеру нельзя давать свободу движения, пространства и свободно дышать

Премьер-лига

Автор хет-трика – об исторической победе

Филиппов: Понимали, что Шахтеру нельзя давать свободу движения, пространства и свободно дышать

fco.com.ua

Новина українською

Александр Филиппов раскрыл секреты сегодняшней виктории.

“Впечатления только приятные. Сначала не все удавалось, но хорошо, что мы смогли переломить ход игры и вырвать важную победу для наших болельщиков. Также, имея возможность, я хотел бы поздравить всех украинцев с сегодняшним праздником, с Днем Независимости.

Мы победили за счет команды и нашего характера, за счет того, что выходим на поле и играем друг за друга, хорошо, что это помогло нам сегодня получить положительный результат".

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"Мы понимали, что такой команде, как "Шахтер", нельзя давать свободу движения и пространства, нельзя давать свободно дышать. В перерыве мы внесли коррективы в нашу игру.

[О моменте с третьим голом] Было очень тяжело, сначала я очень удивился наличию свободной зоны и провала в обороне "Шахтера", но я счастлив, что так получилось и мне удалось забить три мяча”, – заявил нападающий.

Филлипов забил в УПЛ 34 гола в 93 матчах.

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Источник:
Дніпрянин
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 23:46
Сейчас посмотрел обзор. Так ты Филлипов еще и бегать умеешь. Твой рывок от центра поля и до штрафной шахтера дорогого стоит. И грамотно мяч корпусом прикрыл от вонючки Бондаря. И ударил хорошо. Все было сделано в самом лучшем виде. Молодец!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 23:46
Сейчас посмотрел обзор. Так ты Филлипов еще и бегать умеешь. Твой рывок от центра поля и до штрафной шахтера дорогого стоит. И грамотно мяч корпусом прикрыл от вонючки Бондаря. И ударил хорошо. Все было сделано в самом лучшем виде. Молодец!
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