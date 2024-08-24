Александрия стала пятой командой, которая забила Шахтеру 4 гола в чемпионате

Подопечные Ротаня отгрузили в ворота "оранжево-черных" 4 гола. Раньше только четырем участникам элитного дивизиона удавалось подобное.

25.07.1995 Шахтер 2:4 Нива (Тернополь)

Шахтер 2:4 Нива (Тернополь) 06.08.1995 ЦСКА-Борисфен 4:0 Шахтер

10.04.2004 Шахтер 2:4 Динамо (Киев)

Шахтер 2:4 Динамо (Киев) 13.03.2016 Днепр 4:1 Шахтер

1 сентября "Шахтер" будет играть против "Кривбасса" в Кривом Роге. "Александрия" в ближайшую субботу попытается удержать лидерство УПЛ по итогам домашнего поединка против "Колоса".