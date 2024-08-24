  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия стала пятой командой, которая забила Шахтеру 4 гола в чемпионате
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия стала пятой командой, которая забила Шахтеру 4 гола в чемпионате

Премьер-лига
Обновлено

Сегодня горнякам напомнили о неприятных исторических параллелях

Александрия стала пятой командой, которая забила Шахтеру 4 гола в чемпионате

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Подопечные Ротаня отгрузили в ворота "оранжево-черных" 4 гола. Раньше только четырем участникам элитного дивизиона удавалось подобное.

  • 25.07.1995 Шахтер 2:4 Нива (Тернополь)
  • 06.08.1995 ЦСКА-Борисфен 4:0 Шахтер
Читайте такжеШахтер набрал 6 очков в 4-х турах. В XXI веке это второй худший старт горняков в чемпионате
  • 10.04.2004 Шахтер 2:4 Динамо (Киев)
  • 13.03.2016 Днепр 4:1 Шахтер

1 сентября "Шахтер" будет играть против "Кривбасса" в Кривом Роге. "Александрия" в ближайшую субботу попытается удержать лидерство УПЛ по итогам домашнего поединка против "Колоса".

По теме
yellow-arrow
Рух - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Филиппов: Понимали, что Шахтеру нельзя давать свободу движения, пространства и свободно дышать
yellow-arrow
Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 августа 2024
Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FanDay
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
25.08.2024 в 00:29
Молодець, цей Пушич. Увійшов в історію футболу України і Шахтаря. А пограв всього нічого. Біляшом його ніхто не хоче назвати? Ну там, камон плей, фізруком, послідовником конспектів? Ой, вибачте. Які в кротів конспекти? Цигани конспектів не ведуть... Хіба що, після Де Дзербі щось в туалетах залишилось
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
25.08.2024 в 00:29
Молодець, цей Пушич. Увійшов в історію футболу України і Шахтаря. А пограв всього нічого. Біляшом його ніхто не хоче назвати? Ну там, камон плей, фізруком, послідовником конспектів? Ой, вибачте. Які в кротів конспекти? Цигани конспектів не ведуть... Хіба що, після Де Дзербі щось в туалетах залишилось
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости