Премьер-лига
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Александрия стала пятой командой, которая забила Шахтеру 4 гола в чемпионате
Сегодня горнякам напомнили о неприятных исторических параллелях
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Подопечные Ротаня отгрузили в ворота "оранжево-черных" 4 гола. Раньше только четырем участникам элитного дивизиона удавалось подобное.
- 25.07.1995 Шахтер 2:4 Нива (Тернополь)
- 06.08.1995 ЦСКА-Борисфен 4:0 Шахтер
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- 10.04.2004 Шахтер 2:4 Динамо (Киев)
- 13.03.2016 Днепр 4:1 Шахтер
1 сентября "Шахтер" будет играть против "Кривбасса" в Кривом Роге. "Александрия" в ближайшую субботу попытается удержать лидерство УПЛ по итогам домашнего поединка против "Колоса".
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Источник:FanDay
Опубликовал: Александр Симченко
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Лекарь (село Дарниця)
25.08.2024 в 00:29
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