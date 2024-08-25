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Ноникашвили: Я хорошо знаю Карраско. Мы вместе были в Динамо Тбилиси и Иберии

Премьер-лига

Новичок черкасской команды прокомментировал переход

Ноникашвили: Я хорошо знаю Карраско. Мы вместе были в Динамо Тбилиси и Иберии

Фото - ЛНЗ

Новина українською

Шота Ноникашвили заявил, что уже сотрудничал с главным тренером "фиолетовых".

“Чувствую себя хорошо. Был долгий путь, но мне понравилось. Спасибо за теплый прием. Мне сказали, что ЛНЗ – это команда с большим потенциалом и большими целями. Здесь главный тренер Андрес Карраско. Я хорошо знаю его, у нас хорошие отношения и воспоминания, потому что мы вместе были в "Динамо" Тбилиси и "Иберии", – сказал грузин.

Футболист выступал в составе "Иберии 1999" с 2020 года и отыграл 117 поединков во всех турнирах (30 результативных действий). Он стал восьмым новичком ЛНЗ в это трансферное окно

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Александр Симченко
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