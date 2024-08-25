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Ноникашвили: Я хорошо знаю Карраско. Мы вместе были в Динамо Тбилиси и Иберии
Новичок черкасской команды прокомментировал переход
Фото - ЛНЗ
Шота Ноникашвили заявил, что уже сотрудничал с главным тренером "фиолетовых".
“Чувствую себя хорошо. Был долгий путь, но мне понравилось. Спасибо за теплый прием. Мне сказали, что ЛНЗ – это команда с большим потенциалом и большими целями. Здесь главный тренер Андрес Карраско. Я хорошо знаю его, у нас хорошие отношения и воспоминания, потому что мы вместе были в "Динамо" Тбилиси и "Иберии", – сказал грузин.
Футболист выступал в составе "Иберии 1999" с 2020 года и отыграл 117 поединков во всех турнирах (30 результативных действий). Он стал восьмым новичком ЛНЗ в это трансферное окно
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