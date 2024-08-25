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Полесье - Оболонь: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - ФК Полісся / автор - невідомий
Сегодня в рамках 4-го тура УПЛ житомирское "Полесье" примет у себе дома "Оболонь".
Хозяева после вылета из еврокубков начали набирать очки в УПЛ. В матче предыдущего тура они сыграли вничью с "Ингульцом", а до этого победили "Шахтер" со счетом 1:0. Совсем скоро мы узнаем, как подопечные Имада Ашура сыграют в сегодняшней игре против "пивоваров".
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Команда Валерия Иващенко после 3 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ. Команде не везет - они смогли заработать балл только в матче с "Колосом" (2:2). "Оболони" как можно скорее нужна победа.
Игра "Полесье" – "Оболонь" начнется в 13:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Свобода ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол.
УПЛ, 4-й тур. 25.08.2024
Житомир, "Центральный городской стадион", 13:00
"Полесье" - "Оболонь"
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