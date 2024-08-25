Рух – Заря: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Рух" и "Заря" в прошлом туре УПЛ почувствовали первый вкус поражений в текущем сезоне. До этого каждый одерживал только победы: львовяне – одну, луганчане – две. В розыгрыше чемпионата 23/24 "Заря" так и не смогла победить "Рух" (поражение и ничья). Как же будет в этот раз?

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Чемпионат Украины, четвертый тур

25 августа, 15:30. "Арена Львов" (Львов)

Главный арбитр: Алексей Деревинский

Текстовая прямая трансляция: UA-Футбол>>>

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>