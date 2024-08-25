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Рух – Заря: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух – Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
"Рух" и "Заря" в прошлом туре УПЛ почувствовали первый вкус поражений в текущем сезоне. До этого каждый одерживал только победы: львовяне – одну, луганчане – две. В розыгрыше чемпионата 23/24 "Заря" так и не смогла победить "Рух" (поражение и ничья). Как же будет в этот раз?
Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Свобода ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
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Чемпионат Украины, четвертый тур
25 августа, 15:30. "Арена Львов" (Львов)
Главный арбитр: Алексей Деревинский
Текстовая прямая трансляция: UA-Футбол>>>
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
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