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Кривбасс – Ингулец: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс – Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кривбасс – Ингулец: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец" в этом сезоне приятно удивляет своей игрой. Однако только в УПЛ. Подопечные Кобина чуть не забрали очки в "Заре", сыграли вничью с "Колосом" и "Полесьем". И все эти матчи провели в гостях. Но недавний выезд в Ивано-Франковскую область к "Пробию" завершился вылетом из Кубка Украины от команды Второй лиги.

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У "Кривбасса" сейчас другие проблемы. Те же "Карпаты" во втором туре ими воспользовались. Команда Вернидуба все еще играет в еврокубках и по-прежнему имеет математические шансы на групповой этап Лиги конференций. Впереди у криворожцев выезд в Севилью, но пока игра на домашнем стадионе.

Украинская Премьер-лига, четвертый тур

25 августа, 18:00. "Горняк" (Кривой Рог)

Главный арбитр: Роман Блавацкий

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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