Кривбасс – Ингулец: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Ингулец" в этом сезоне приятно удивляет своей игрой. Однако только в УПЛ. Подопечные Кобина чуть не забрали очки в "Заре", сыграли вничью с "Колосом" и "Полесьем". И все эти матчи провели в гостях. Но недавний выезд в Ивано-Франковскую область к "Пробию" завершился вылетом из Кубка Украины от команды Второй лиги.

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

У "Кривбасса" сейчас другие проблемы. Те же "Карпаты" во втором туре ими воспользовались. Команда Вернидуба все еще играет в еврокубках и по-прежнему имеет математические шансы на групповой этап Лиги конференций. Впереди у криворожцев выезд в Севилью, но пока игра на домашнем стадионе.

Украинская Премьер-лига, четвертый тур

25 августа, 18:00. "Горняк" (Кривой Рог)

Главный арбитр: Роман Блавацкий

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>