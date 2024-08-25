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Кривбасс – Ингулец: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс – Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ингулец" в этом сезоне приятно удивляет своей игрой. Однако только в УПЛ. Подопечные Кобина чуть не забрали очки в "Заре", сыграли вничью с "Колосом" и "Полесьем". И все эти матчи провели в гостях. Но недавний выезд в Ивано-Франковскую область к "Пробию" завершился вылетом из Кубка Украины от команды Второй лиги.
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У "Кривбасса" сейчас другие проблемы. Те же "Карпаты" во втором туре ими воспользовались. Команда Вернидуба все еще играет в еврокубках и по-прежнему имеет математические шансы на групповой этап Лиги конференций. Впереди у криворожцев выезд в Севилью, но пока игра на домашнем стадионе.
Украинская Премьер-лига, четвертый тур
25 августа, 18:00. "Горняк" (Кривой Рог)
Главный арбитр: Роман Блавацкий
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
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