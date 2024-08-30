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Яркий уик-энд: Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
График топ-матчей
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Август плавно подходит к концу. Длинная осень со своей рутиной, в которую всем клубам нужно будет быстро вкатиться, уже на пороге.
Конец лета порадует нас интересными поединками. "Динамо" и "Кривбасс" завершат свой путь в квалификации еврокубков, новый тур УПЛ, приезд "Ливерпуля" на "Олд Траффорд" – обводите даты в календаре.
Понедельник, 26 августа
"Комо" Фабрегаса, "Ювентус" Мотты и еще один матч на испанской арене – это в зарубежной программе. А наша локальная порадует аж тремя поединками:
- 13:00. "ЛНЗ" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ
- 15:30. "Левый берег" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Колос" – "Верес". УПЛ. УПЛ ТВ
- 19:30. "Кальяри" – "Комо". Серия А. Megogo
- 21:45. "Верона" – "Ювентус". Серия А. Megogo
- 22:30. "Вильярреал" – "Сельта Виго". Примера. Megogo
Вторник, 27 августа
"Эвертон" Виталия Миколенко отвлечется на Кубок лиги, "Барселона" съездит в гости к "Райо Вальекано", а киевское "Динамо" в плей-офф отбора ЛЧ будет пытаться отыграть 0:2 после первого матча с "Зальцбургом".
- 21:45. "Эвертон" – "Донкастер". Кубок футбольной лиги. Setanta Sports App
- 22:00. "Зальцбург" – "Динамо". Квалификация ЛЧ. Megogo
- 22:30. "Райо Вальекано" – "Барселона". Примера. Megogo
Среда, 28 августа
В среду тоже скучно не будет. Немного Кубка Германии с участием чемпиона страны, визит Забарного в Лондон и Ярмолюка в Колчестер в рамках все того же EFL и аж три неплохих вывески в Испании.
- 19:00. "Йена" – "Байер". Кубок Германии. Setanta Sports App
- 20:00. "Атлетик" – "Валенсия". Примера. Megogo
- 21:45. "Вест Хэм" – "Борнмут". Кубок футбольной лиги. Setanta Sports App
- 21:45. "Колчестер" – "Брентфорд". Кубок футбольной лиги. Setanta Sports App
- 22:30. "Атлетико" – "Эспаньол". Примера. Megogo
- 22:30. "Реал Сосьедад" – "Алавес". Примера. Megogo
Четверг, 29 августа
Если "Жирону" покинул Артем Довбик, то это не значит, что мы теперь не следим за "Жироной"! Виктор Цыганков, вообще-то, на месте. "Кривбасс" постарается не ударить в грязь лицом в ответном матче с "Бетисом", а "Челси" следует добить "Серветт", чтобы оказаться в основном раунде третьего по значимости клубного европейского турнира. Ах да, еще "Реал" играет.
- 20:00. "Жирона" – "Осасуна". Примера. Megogo
- 21:30. "Серветт" – "Челси". Квалификация ЛК. N/A
- 22:00. "Бетис" – "Кривбасс". Квалификация ЛК. Киевстар ТВ
- 22:30. "Лас-Пальмас" – "Реал". Примера. Megogo
Пятница, 30 августа
Новый тур стартует в чемпионате Украины, в пятницу будет сразу два матча. В Италии чемпион ждет дома команду из Бергамо, а еще в программе "Бенфика" Трубина.
- 15:30. "Оболонь" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Рух" – "Ингулец". УПЛ. УПЛ ТВ
- 21:45. "Интер" – "Аталанта". Серия А. Megogo
- 22:15. "Морейренсе" – "Бенфика". Примейра. Megogo
Суббота, 31 августа
"Александрия" попробует развить свой успех, "Карпаты" ждет проверка "Ворсклой", "Черноморец" попытается отобрать очки у "Полесья". Это у нас УПЛ. А в других чемпионатах тоже интересно. Например, столкновение Миколенко и Забарного на "Гудисон Парк". Настоящая битва "атлетов" в Испании. Крепкий "Лацио" против "Милана". В Португалии "Спортинг" зажжет с "Порту".
- 13:00. "Карпаты" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ
- 14:30. "Арсенал" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App
- 15:30. "Александрия" – "Колос". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:30. "Вердер" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Брентфорд" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Эвертон" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Лестер" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Барселона" – "Вальядолид". Примера. Megogo
- 18:00. "Черноморец" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ
- 19:30. "Вест Хэм" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App
- 19:30. "Байер" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App
- 20:00. "Атлетик" – "Атлетико". Примера. Megogo
- 21:45. "Лацио" – "Милан". Серия А. Megogo
- 21:45. "Наполи" – "Парма". Серия А. Megogo
- 22:00. "Тулуза" – "Марсель". Лига 1. Megogo
- 22:30. "Валенсия" – "Вильярреал". Примера. Megogo
- 22:30. "Спортинг" – "Порту". Примейра. Megogo
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Воскресенье, 1 сентября
Воскресенье, наверное, самый яркий футбольный день на этой неделе. Во-первых, как всегда приличная порция УПЛ, да еще и со сливками: играет "Динамо" с "ЛНЗ", а "Шахтер" так вообще едет к "Кривбассу". В Англии "МЮ" Тен Хага примет на "Олд Траффорд" "Ливерпуль" Арне Слота, в Италии "Рома" Довбика отправится брать штурмом Турин.
- 13:00. "Верес" – "Левый берег". УПЛ. УПЛ ТВ
- 15:30. "Динамо" – "ЛНЗ". УПЛ. 1+1 media
- 15:30. "Челси" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App
- 15:30. "Ньюкасл" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Кривбасс" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:30. "Бавария" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:30. "Фиорентина" – "Монца". Серия А. Megogo
- 19:30. "Дженоа" – "Верона". Серия А. Megogo
- 20:00. "Севилья" – "Жирона". Примера. Megogo
- 20:15. "Хетафе" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
- 21:45. "Ювентус" – "Рома". Серия А. Megogo
- 21:45. "Удинезе" – "Комо". Серия А. Megogo
- 21:45. "Лилль" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo
- 22:30. "Реал" – "Бетис". Примера. Megogo
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