Яркий уик-энд: Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября

Август плавно подходит к концу. Длинная осень со своей рутиной, в которую всем клубам нужно будет быстро вкатиться, уже на пороге.

Конец лета порадует нас интересными поединками. "Динамо" и "Кривбасс" завершат свой путь в квалификации еврокубков, новый тур УПЛ, приезд "Ливерпуля" на "Олд Траффорд" – обводите даты в календаре.

Понедельник, 26 августа

"Комо" Фабрегаса, "Ювентус" Мотты и еще один матч на испанской арене – это в зарубежной программе. А наша локальная порадует аж тремя поединками:

13:00. "ЛНЗ" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ

15:30. "Левый берег" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Колос" – "Верес". УПЛ. УПЛ ТВ

19:30. "Кальяри" – "Комо". Серия А. Megogo

21:45. "Верона" – "Ювентус". Серия А. Megogo

22:30. "Вильярреал" – "Сельта Виго". Примера. Megogo

Вторник, 27 августа

"Эвертон" Виталия Миколенко отвлечется на Кубок лиги, "Барселона" съездит в гости к "Райо Вальекано", а киевское "Динамо" в плей-офф отбора ЛЧ будет пытаться отыграть 0:2 после первого матча с "Зальцбургом".

21:45. "Эвертон" – "Донкастер". Кубок футбольной лиги. Setanta Sports App

22:00. "Зальцбург" – "Динамо". Квалификация ЛЧ. Megogo

22:30. "Райо Вальекано" – "Барселона". Примера. Megogo

Среда, 28 августа

В среду тоже скучно не будет. Немного Кубка Германии с участием чемпиона страны, визит Забарного в Лондон и Ярмолюка в Колчестер в рамках все того же EFL и аж три неплохих вывески в Испании.

19:00. "Йена" – "Байер". Кубок Германии. Setanta Sports App

20:00. "Атлетик" – "Валенсия". Примера. Megogo

21:45. "Вест Хэм" – "Борнмут". Кубок футбольной лиги. Setanta Sports App

21:45. "Колчестер" – "Брентфорд". Кубок футбольной лиги. Setanta Sports App

22:30. "Атлетико" – "Эспаньол". Примера. Megogo

22:30. "Реал Сосьедад" – "Алавес". Примера. Megogo

Четверг, 29 августа

Если "Жирону" покинул Артем Довбик, то это не значит, что мы теперь не следим за "Жироной"! Виктор Цыганков, вообще-то, на месте. "Кривбасс" постарается не ударить в грязь лицом в ответном матче с "Бетисом", а "Челси" следует добить "Серветт", чтобы оказаться в основном раунде третьего по значимости клубного европейского турнира. Ах да, еще "Реал" играет.

20:00. "Жирона" – "Осасуна". Примера. Megogo

21:30. "Серветт" – "Челси". Квалификация ЛК. N/A

22:00. "Бетис" – "Кривбасс". Квалификация ЛК. Киевстар ТВ

22:30. "Лас-Пальмас" – "Реал". Примера. Megogo

Пятница, 30 августа

Новый тур стартует в чемпионате Украины, в пятницу будет сразу два матча. В Италии чемпион ждет дома команду из Бергамо, а еще в программе "Бенфика" Трубина.

15:30. "Оболонь" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Рух" – "Ингулец". УПЛ. УПЛ ТВ

21:45. "Интер" – "Аталанта". Серия А. Megogo

22:15. "Морейренсе" – "Бенфика". Примейра. Megogo

Суббота, 31 августа

"Александрия" попробует развить свой успех, "Карпаты" ждет проверка "Ворсклой", "Черноморец" попытается отобрать очки у "Полесья". Это у нас УПЛ. А в других чемпионатах тоже интересно. Например, столкновение Миколенко и Забарного на "Гудисон Парк". Настоящая битва "атлетов" в Испании. Крепкий "Лацио" против "Милана". В Португалии "Спортинг" зажжет с "Порту".

13:00. "Карпаты" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ

14:30. "Арсенал" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

15:30. "Александрия" – "Колос". УПЛ. УПЛ ТВ

16:30. "Вердер" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Брентфорд" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Эвертон" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Лестер" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App

18:00. "Барселона" – "Вальядолид". Примера. Megogo

18:00. "Черноморец" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ

19:30. "Вест Хэм" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Байер" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App

20:00. "Атлетик" – "Атлетико". Примера. Megogo

21:45. "Лацио" – "Милан". Серия А. Megogo

21:45. "Наполи" – "Парма". Серия А. Megogo

22:00. "Тулуза" – "Марсель". Лига 1. Megogo

22:30. "Валенсия" – "Вильярреал". Примера. Megogo

22:30. "Спортинг" – "Порту". Примейра. Megogo

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Воскресенье, 1 сентября

Воскресенье, наверное, самый яркий футбольный день на этой неделе. Во-первых, как всегда приличная порция УПЛ, да еще и со сливками: играет "Динамо" с "ЛНЗ", а "Шахтер" так вообще едет к "Кривбассу". В Англии "МЮ" Тен Хага примет на "Олд Траффорд" "Ливерпуль" Арне Слота, в Италии "Рома" Довбика отправится брать штурмом Турин.