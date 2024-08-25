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Полесье – Оболонь: стартовые составы на матч

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Имад Ашур против Валерия Иващенко

Полесье – Оболонь: стартовые составы на матч

polissyafc.com

UA-Футбол
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В поединке четвертого тура УПЛ "Полесье" в Житомире сыграет против "Оболони". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.

  • "Полесье": Волынец – Тейлор, Виале, Чоботенко, Смоляков – Таллес, Бабенко, Крушинский – Гуцуляк, Пайшао Соуза, Назаренко.
  • Запасные хозяев: Кудрик, Поспелов, Брестрич, Луифер, Йока, Макуана, Шастал, Леднев, Борел, Майсурадзе, Матич, Свистун.
  • Оболонь: Федоривский – Грисьо, Карась, Дубко, Мединский – Виттенчук, Мороз, Черненко – Груша, Суханов, Близниченко.
  • Запасные гостей: Рыбка, Марченко, Осман, Слободян, Приймак, Тарануха, Бычек, Лях, Чернов, Теслюк.

Перед этой встречей "Полесье" находится на девятом месте в турнирной таблице, а "Оболонь" идет на 15 позиции.

Старт матча запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

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