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Полесье – Оболонь: стартовые составы на матч
Имад Ашур против Валерия Иващенко
polissyafc.com
В поединке четвертого тура УПЛ "Полесье" в Житомире сыграет против "Оболони". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.
- "Полесье": Волынец – Тейлор, Виале, Чоботенко, Смоляков – Таллес, Бабенко, Крушинский – Гуцуляк, Пайшао Соуза, Назаренко.
- Запасные хозяев: Кудрик, Поспелов, Брестрич, Луифер, Йока, Макуана, Шастал, Леднев, Борел, Майсурадзе, Матич, Свистун.
- Оболонь: Федоривский – Грисьо, Карась, Дубко, Мединский – Виттенчук, Мороз, Черненко – Груша, Суханов, Близниченко.
- Запасные гостей: Рыбка, Марченко, Осман, Слободян, Приймак, Тарануха, Бычек, Лях, Чернов, Теслюк.
Перед этой встречей "Полесье" находится на девятом месте в турнирной таблице, а "Оболонь" идет на 15 позиции.
Старт матча запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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