Полесье – Оболонь: стартовые составы на матч

В поединке четвертого тура УПЛ "Полесье" в Житомире сыграет против "Оболони". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.

"Полесье": Волынец – Тейлор, Виале, Чоботенко, Смоляков – Таллес, Бабенко, Крушинский – Гуцуляк, Пайшао Соуза, Назаренко.

Волынец – Тейлор, Виале, Чоботенко, Смоляков – Таллес, Бабенко, Крушинский – Гуцуляк, Пайшао Соуза, Назаренко. Запасные хозяев: Кудрик, Поспелов, Брестрич, Луифер, Йока, Макуана, Шастал, Леднев, Борел, Майсурадзе, Матич, Свистун.

Оболонь: Федоривский – Грисьо, Карась, Дубко, Мединский – Виттенчук, Мороз, Черненко – Груша, Суханов, Близниченко.

Федоривский – Грисьо, Карась, Дубко, Мединский – Виттенчук, Мороз, Черненко – Груша, Суханов, Близниченко. Запасные гостей: Рыбка, Марченко, Осман, Слободян, Приймак, Тарануха, Бычек, Лях, Чернов, Теслюк.

Перед этой встречей "Полесье" находится на девятом месте в турнирной таблице, а "Оболонь" идет на 15 позиции.

Старт матча запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.