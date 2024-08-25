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Известно, на кого может рассчитывать Рух в матче против Зари
На Алексея Сыча и Дениса Слюсаря
Фото: ФК Рух
Сегодня "Рух" в рамках 4-го тура УПЛ сыграет против луганской "Зари".
По имеющейся информации, главный тренер "Руха" Виталий Пономарев сможет рассчитывать в сегодняшней игре на Алексея Сыча и Дениса Слюсаря, которые пропустили предыдущий календарный матч команды против "ЛНЗ" из-за повреждений.
Юрий Климчук, Богдан Слюбик, Марко Сапуга, Евгений Пастух и легионер Плюмен также восстанавливаются после травм.
Напомним, матч "Рух" - "Заря" начнется в 15:30. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.
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