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Известно, на кого может рассчитывать Рух в матче против Зари

Премьер-лига
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На Алексея Сыча и Дениса Слюсаря

Известно, на кого может рассчитывать Рух в матче против Зари

Фото: ФК Рух

Новина українською

Сегодня "Рух" в рамках 4-го тура УПЛ сыграет против луганской "Зари".

По имеющейся информации, главный тренер "Руха" Виталий Пономарев сможет рассчитывать в сегодняшней игре на Алексея Сыча и Дениса Слюсаря, которые пропустили предыдущий календарный матч команды против "ЛНЗ" из-за повреждений.

Юрий Климчук, Богдан Слюбик, Марко Сапуга, Евгений Пастух и легионер Плюмен также восстанавливаются после травм.

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Напомним, матч "Рух" - "Заря" начнется в 15:30. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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