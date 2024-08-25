Известно, на кого может рассчитывать Рух в матче против Зари

Сегодня "Рух" в рамках 4-го тура УПЛ сыграет против луганской "Зари".

По имеющейся информации, главный тренер "Руха" Виталий Пономарев сможет рассчитывать в сегодняшней игре на Алексея Сыча и Дениса Слюсаря, которые пропустили предыдущий календарный матч команды против "ЛНЗ" из-за повреждений.

Юрий Климчук, Богдан Слюбик, Марко Сапуга, Евгений Пастух и легионер Плюмен также восстанавливаются после травм.

Напомним, матч "Рух" - "Заря" начнется в 15:30. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.