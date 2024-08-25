Левый Берег - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Всего три зачетных балла на обе команды за первые три тура УПЛ. Эти три очка набрали именно "моряки" Александра Бабича. В свою очередь "аисты" Виталия Первака потерпели три поражения и сейчас являются абсолютным аутсайдером украинского первенства. Для обеих команд эта встреча - прекрасная возможность исправить ситуацию.

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На неделе "Черноморец" без шансов проиграл львовским "Карпатами" в рамках национального Кубка. Ну а последним матчем киевлян был поединок с донецким "Шахтером", который они проиграли...

Поединок 4-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Левый Берег - "Черноморец" состоится в понедельник, 26-го августа 2024-го года, в 15:30 . Встреча пройдет на "Арене Левый Берег".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).