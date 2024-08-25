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Левый Берег - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Левый Берег - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fclb.com.ua

Новина українською

Всего три зачетных балла на обе команды за первые три тура УПЛ. Эти три очка набрали именно "моряки" Александра Бабича. В свою очередь "аисты" Виталия Первака потерпели три поражения и сейчас являются абсолютным аутсайдером украинского первенства. Для обеих команд эта встреча - прекрасная возможность исправить ситуацию.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

На неделе "Черноморец" без шансов проиграл львовским "Карпатами" в рамках национального Кубка. Ну а последним матчем киевлян был поединок с донецким "Шахтером", который они проиграли...

Поединок 4-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Левый Берег - "Черноморец" состоится в понедельник, 26-го августа 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет на "Арене Левый Берег".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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