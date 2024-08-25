Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левый Берег - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
fclb.com.ua
Всего три зачетных балла на обе команды за первые три тура УПЛ. Эти три очка набрали именно "моряки" Александра Бабича. В свою очередь "аисты" Виталия Первака потерпели три поражения и сейчас являются абсолютным аутсайдером украинского первенства. Для обеих команд эта встреча - прекрасная возможность исправить ситуацию.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
На неделе "Черноморец" без шансов проиграл львовским "Карпатами" в рамках национального Кубка. Ну а последним матчем киевлян был поединок с донецким "Шахтером", который они проиграли...
Поединок 4-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Левый Берег - "Черноморец" состоится в понедельник, 26-го августа 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет на "Арене Левый Берег".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Перес – о возможном уходе Лунина из Реала: Ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио
- Александрия выносит Шахтер, победа Арсенала без Зинченко, погром Эвертона Миколенко и сухой матч Трубина. Главные новости за 24 августа
- У Гвардиолы спросили, считает ли он Холанда самым совершенным форвардом: Самый потрясающий нападающий – Месси
- УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. Видео голов и обзор матча
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО