"Пушич слабый тренер или нет? Трудно делать выводы". Леоненко – о кризисе в Шахтере

Виктор Леоненко поделился своими мыслями по поводу начала сезона для донецкого "Шахтера".

Виктор Евгеньевич, почему Шахтер проваливается на старте сезона?

Я пока что провала не вижу. Тем более, это начало сезона и отмазка уже есть — нужно подождать четыре тура. Лично я буду делать выводы после матчей Лиги чемпионов.

В игре против "Полесья" "Шахтер" должен был побеждать, но житомирская команда выстояла. Александрии вообще голы подарили. Это говорит об отсутствии класса Шахтера. К тому же у "горняков" нет пока сыгранности. Как я и говорил, в еврокубках все наши команды ждут проблемы. Сейчас еще "Динамо" осталось вылететь от "Зальцбурга" и о 30 миллионах за Лигу чемпионов можно забыть. Киевлянам поможет только одно — если вся команда австрийцев отравится.

Судаков считается главным активом Шахтера, но пока далек от формы прошлого сезона.

Да, Судаков вообще слаб, даже в прошлом сезоне. Я не считаю, что он делает что-то фантастическое, что стоит очень много денег. Надо было его сразу в "Наполи" "втюхивать", когда 40 миллионов предлагали. Такую сумму еще могут дать, если Судаков случайно с кем-то сыграет хорошо в еврокубках. Здесь его надо сразу продавать!

Наверное, в "Шахтере" надеются на то, что он еще молодой и можно будет продать дороже. Но я уверен, что Судаков уже лучше не заиграет. Он нестабилен и даже в чемпионате Украины не отличается большим количеством результативных действий.

Та же самая ситуация и с Шапаренко. Игорь Михайлович Суркис хочет получить за него огромные деньги, а на самом деле он стоит 10-15 млн.

"Александрия" справедливо обыграла "Шахтер"?

Конечно, нет! Видел, что Филиппов сказал, что они настраивались на победу? Но после игры можно все, что угодно говорить. Спросил бы я до игры: кто и что думал? "Александрию" я не хочу вообще разбирать, потому что Шаблий набрал туда своих футболистов. Раньше это была команда ничьих, посмотрим, что дальше будет. Пока что ничего интересного я не заметил.

Возможно, у "Шахтера" хромает выбор тренера? Ведь после ван Леувена Пушич вызывает вопросы.

Пока что я проблем не вижу. Будем делать выводы уже после Лиги чемпионов. В чемпионате еще можно всех догнать и перегнать. Очки будут терять все!

Мне немного непонятна трансферная политика "Шахтера". Донецкий клуб подписал на позицию опорника Франьича из Вольфсбурга, а Пушич его использует в центре защиты вместо Матвиенко. Многие бразильцы не играют, а те, что играют, особо не выделяются, разве что Педриньо.

Вероятнее всего, Пушич просто смотрит, как выглядит Франьич на этой позиции. Тренер еще в поисках оптимальных позиций и связок. Наверное, он еще не определился с основным составом. Возможно, кому-то еще надо дать время. Хотя классный футболист начинает играть сразу и без раскачки. А у нас привыкли покупать за миллионы и еще ждать. Вот еще раз "Шахтер" так проиграет, то тогда, думаю, бразильцев в основе будет играть больше.

А что, Пушичу сборов не хватило, чтобы посмотреть связки и Франьича на позиции центрбека?

Пожалуй, нет. На сборах некоторые игроки могли быть не готовы, травмированы и так далее. Могут быть подписаны в разгар сборов, пропустив какой-то важный этап. В основном те, кто носятся на сборах, не играют в чемпионате. Некоторые основные игроки долго набирают форму.

Марлон получил вторую травму за год. Бразилец просто "хрустальный" или, может, подготовка была неправильной?

Возможно, просто не везет. У других клубов есть такие же проблемы — игрок только вылечился и снова получает повреждения. Травму можно получить, даже просто спускаясь по лестнице.

Почему Пушич "маринует" на скамейке центрального защитника Алаа Грама? Зачем его вообще тогда покупали?

Тут вопрос к тому, кто покупал. Тренер не враг себе и слабаков ставить в состав не будет. Возможно, новичкам еще нужно время, ведь и при Луческу так было, может, есть лишний вес или еще какие-то факторы. Но для меня непонятна покупка футболистов, которые сидят в запасе. Их в мешок и с моста! Возможно, "Шахтер" просто обманули и "втюхали" этих игроков. Нахрена покупать запасных, если можно давать шанс своим из Академии?

Пушич слабый тренер или нет?

Трудно делать выводы. Все только начинается. Тренеров вообще сложно критиковать, особенно тех, кто приехал в другую страну и чемпионат. Пушичу надо дать время до декабря, а потом делать выводы.