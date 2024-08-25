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Сыграла днепровская связка. Полесье открыло счет в матче против Оболони - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Первым же ударом в матче

Сыграла днепровская связка. Полесье открыло счет в матче против Оболони - ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
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В поединке четвертого тура УПЛ "Полесье" встречается с "Оболонью". Счет во встрече был открыт на 19-й минуте.

Гуцуляк с правой части поля забросил в штрафную на дальнюю штангу, а там Назаренко головой пробил точно в правый угол.

Александр забил во втором матче подряд. В этом сезоне на его счету четыре голевых действия (2+2).

За ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
25.08.2024 в 13:39
Полесье с Олександрией будут за золото бороцца. А динама и шахтер будут им буццы завязывать. Вот увидите!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
25.08.2024 в 13:39
Полесье с Олександрией будут за золото бороцца. А динама и шахтер будут им буццы завязывать. Вот увидите!
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0
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