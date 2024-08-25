Сыграла днепровская связка. Полесье открыло счет в матче против Оболони - ВИДЕО

В поединке четвертого тура УПЛ "Полесье" встречается с "Оболонью". Счет во встрече был открыт на 19-й минуте.

Гуцуляк с правой части поля забросил в штрафную на дальнюю штангу, а там Назаренко головой пробил точно в правый угол.

Александр забил во втором матче подряд. В этом сезоне на его счету четыре голевых действия (2+2).

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