Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сыграла днепровская связка. Полесье открыло счет в матче против Оболони - ВИДЕО
Первым же ударом в матче
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В поединке четвертого тура УПЛ "Полесье" встречается с "Оболонью". Счет во встрече был открыт на 19-й минуте.
Гуцуляк с правой части поля забросил в штрафную на дальнюю штангу, а там Назаренко головой пробил точно в правый угол.
Александр забил во втором матче подряд. В этом сезоне на его счету четыре голевых действия (2+2).
За ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
25.08.2024 в 13:39
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Умер немецкий футболист и тренер Кристоф Даум
- Перес – о возможном уходе Лунина из Реала: Ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио
- У Гвардиолы спросили, считает ли он Холанда самым совершенным форвардом: Самый потрясающий нападающий – Месси
- УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. Видео голов и обзор матча
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1